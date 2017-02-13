Hafta tatilinde çalışanın ücreti nasıl ödenmeli?
İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten sonra yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.
■ 21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayısı 3200, 3'üncü derece engelli raporum var. 5...972585
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedirler. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
■ 1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. SSK'dan emekli olmama engel var mı? 5...363369 Nolu SMS
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse, son yedi yıla bakılır. 7 yılda en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Sizde 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bu durumda emekli olacağınız kurum SSK olacaktır.
Ne zaman emekli olurum?
■ 20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 03.06.1997, ne zaman emekli olurum? 5...722743 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik sigortadan önce ise 15 gün borçlanıp 56 yaşa tabi olabilirsiniz.
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Hafta tatilinde çalışanın ücreti nasıl ödenmeli?
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