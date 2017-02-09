Emekli olmak için yaş büyütmeyin
Babanız işe başladıktan sonra yaş büyüttüyse, emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Çünkü işe girişten sonra yapılan yaş düzeltmeleri emeklilikte geçerli sayılmaz. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz, çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir.
■ Özel bir inşaat firmasında 3 yıllık sözleşme imzalayarak işe başladım. İşe başlayalı 2.5 yıl oldu. Firma sözleşmem bitmeden işten ayrılmamı istiyor. Haklarım nelerdir? Ertan A.
Siz kendiniz istifa edip işten ayrılırsanız tazminat talebinde bulunamazsınız. Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihinizle sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini borçlar kanununa göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var.
5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız.
17.07.2036'da emekli olursunuz.
■ 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. 5...285508 Nolu
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp bin 783 gün daha prim ödeyip 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK'm var. 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. 5...217317 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Emekli olmak için yaş büyütmeyin
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bildirim yapılmadan işten çıkartılırsanız 08 Şubat 2017, Çarşamba ■ Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken, işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi....
- Çalışan emekli rapor alırsa 07 Şubat 2017, Salı ■ Ben özel bir şirkette çalışan emekliyim. Üç ay önce ameliyat oldum. Doktor rapor verdi ama ben bu rapor paralarını...
- Hangi süreleri borçlanabiliriz? 06 Şubat 2017, Pazartesi 60 yaşındayım. Primlerin az olduğunu söylüyorlar. Emekli olamıyorum. Yaşımdan dolayı çalışamıyorum. Toplu borçlanma...
- İşe iade davası için 6 ay çalışma şart 05 Şubat 2017, Pazar İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemediler. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? 5...543296...
- Ticaret yapacak olan emekliler dikkat! 01 Şubat 2017, Çarşamba ■ Bağ-Kur'luyken 01.11.2013 tarihinde SSK'lı olarak çalışmaya başladım. SSK'dan emeklilik şartım 01.05.2017 tarihinde...
- Bildirim yapılmadan işten çıkartılırsanız
- Çalışan emekli rapor alırsa
- Hangi süreleri borçlanabiliriz?
- İşe iade davası için 6 ay çalışma şart
- Ticaret yapacak olan emekliler dikkat!
- İşveren çalışma koşullarını düzenleyebilir
- İşten çıkan kaç yıllık izin ücreti alabilir?
- İşten çıkartılma sebepleri
- İbraname imzalarken nelere dikkat edilmeli?
- Fazla mesai onayı her yıl alınmalı