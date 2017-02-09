Yol Durumu
  1. Bildirim yapılmadan işten çıkartılırsanız
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 09 Şubat 2017, Perşembe

Emekli olmak için yaş büyütmeyin

Babamın emeklilik tarihini öğrenmek için SGK'ya gittik. "Emekli olur" dediler. Emeklilik dilekçesini verdik. Fakat sonradan 'emekli olamazsınız' yazısı geldi. Sebebi de babamın yaş büyütmesiymiş. Ne yapabiliriz?

Babanız işe başladıktan sonra yaş büyüttüyse, emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Çünkü işe girişten sonra yapılan yaş düzeltmeleri emeklilikte geçerli sayılmaz. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz, çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir.

Özel bir inşaat firmasında 3 yıllık sözleşme imzalayarak işe başladım. İşe başlayalı 2.5 yıl oldu. Firma sözleşmem bitmeden işten ayrılmamı istiyor. Haklarım nelerdir? Ertan A.

Siz kendiniz istifa edip işten ayrılırsanız tazminat talebinde bulunamazsınız. Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihinizle sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini borçlar kanununa göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var.
5...710966 Nolu SMS

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız.
17.07.2036'da emekli olursunuz.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. 5...285508 Nolu

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp bin 783 gün daha prim ödeyip 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK'm var. 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. 5...217317 Nolu SMS

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar