Bildirim yapılmadan işten çıkartılırsanız
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde, fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
■ SSK giriş tarihimden önce askerlik yaptım. SSK giriş tarihim ne zaman başlar? 5...911000
SSK emeklilik şartlarına göre, işe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır. Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi iki aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur. Tabiki bu ilk işe girişi askerden sonra olanlar için geçerlidir. İlk işe girişi askerden önce olanlar askerliği borçlanarak prim günlerini artırabilir.
Ne zaman emekli olurum?
■ 20.08.1975 doğumluyum, askerliğimi 18 ay yaptım. Sigorta başlangıcım 01.06.1997, 5400 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? 5...606854 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik tarihiniz işe girişten önce ise sadece 10 günlük askerlik borçlanıp ödeyerek 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınızı tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 20.08.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 04.03.1959 doğumluyum. 20 ay askerlik yaptım. Askerden gelince bir sene sonra 1981'in 10'uncu ayında sigortalı işe girdim.
Askerlik borcunu henüz ödemedim. Ne zaman emekli olurum? 5...195140 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 46 yaş ve 5075 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamsa hemen emekli olursunuz. Ayrıca 23 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 3600 günü tamamlamışsanız 59 yaşınızın dolacağı 04.03.2018 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. 3600 günü 23 Mayıs tarihinden sonra tamamlarsanız 60 yaşa tabi olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Bildirim yapılmadan işten çıkartılırsanız
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