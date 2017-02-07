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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 07 Şubat 2017, Salı

Çalışan emekli rapor alırsa

Ben özel bir şirkette çalışan emekliyim. Üç ay önce ameliyat oldum. Doktor rapor verdi ama ben bu rapor paralarını alamadım.
Emekli olduğum için benim rapor parası alma hakkım yokmuş. Bu doğru mu? 5...719537 Nolu SMS

Çalışan emekliler hastalanıp veya sizin gibi ameliyat olmaları durumunda rapor alabilirler. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ancak iş kazası ve meslek hastalığını kapsayan bir durum söz konusu değilse, rapor almaları durumunda emekli olmadan çalışanlar gibi SGK tarafından ödenen rapor parasını alamazlar. Bilindiği üzere emekli olmamış normal olarak çalışanlar iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanıp veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu raporun ilk iki günü haricindeki günlerin ücretini SGK ödemektedir. Sosyal güvenlik destek primi ile çalışan emeklinin iş kazası haricinde rapor alması halinde istirahat parasını SGK ödemez. Çalışan emekliler için ödenen SGDP sadece kısa vadeli sigorta kolları içindir. Bu ne demek; iş kazası-meslek hastalığı sigortasını kapsıyor demektir. Yani, SGDP kapsamında çalışanlar iş kazası geçirirlerse veya meslek hastalığına yakalanırlarsa kendilerine kısa vadeli sigorta yardımları yapılır. Bu nedenle siz rapor parası alamamaktasınız. İş sözleşmesinde ücretiniz maktu aylık ise ücretinizi tam alırsınız. Ancak sözleşmenizde ücretiniz maktu aylık olarak belirtilmemişse işveren raporlu günlerde ücret ödemek zorunda değildir.

Ne zaman emekli olurum?

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün primim var. 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? 5...217317 Nolu SMS

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız 2019, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır.

Ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. Ayrıca 1996 yılından çıraklık okulundan sigorta girişim var, bunun etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? 5...538752

Çıraklık girişi emeklilikte sayılmaz bu nedenle emeklilikte işe başlama tarihiniz 2005 yılı olarak hesaplanmaktadır. En az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

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