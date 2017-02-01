Ticaret yapacak olan emekliler dikkat!
Emeklilik talebinde bulunduğumda Bağ-Kur kaydım aktif olduğu için SSK'dan emeklilik dilekçem kabul edilir mi?
Emekli olursam maaşımdan prim kesintisi yapılacak mı? 5...542601 Nolu SMS
Belirttiğiniz tarihlerde kendi adınıza değil de başkasına ait bir işyerinde aktif vergi mükellefiyken çalışmışsanız ve 4/a emeklilik şartları için geçerli olan prim gün, sigortalılık süresi ve yaş şartlarınız oluşuyorsa belirttiğiniz tarihte 4/a kapsamında emekli olabilirsiniz. Çünkü son 1260 gün şartı Mayıs ayında doluyor. Emeklilik talebi vereceğiniz tarihte ticari faaliyetinizin devam etmesi emekli olmanıza engel teşkil etmez. Yani emeklilik dilekçeniz kabul edilir. Emekli olduktan sonra ticari faaliyetinize devam edebilirsiniz. Ticari faaliyetiniz devam ettiğinden emekli aylığınızdan herhangi bir prim kesilmez. Önceki yıllarda yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi geçen yıl kaldırıldı.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5...940878 Nolu SMS
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
■ 01.01.1964 doğumluyum. 01.08.1995 işe girişim, 15.01.2015 çıkışım. Askerliğimin ne kadarını borçlanabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? 5...534462 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil 25 yıl şartınız. Çünkü 55 yaşınız 2019, 25 yılınız 2020 yılında dolacak. Bu nedenle ne kadar askerlik yaptıysanız tümünü borçlanarak askerlik süreniz kadar daha önce emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Ticaret yapacak olan emekliler dikkat!
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