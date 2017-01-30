İşten çıkan kaç yıllık izin ücreti alabilir?
İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.
15 Ekim 1981 doğumluyum. 4 Kasım 2004'te çalışmaya başladım. Toplam primim 2406 gün. Mart 2016'da % 42 engelli raporu aldım. Temmuz 2016'da ilk defa engelli kadrosundan özel sektörde çalışmaya başladım. Eylül 2016'da vergi indirimi için başvurdum ve 3. derece vergi indirimi aldım. Vergi indirimi için başvurduğum tarihe kadar 2287 gün primim var. Vergi indiriminin onaylandığı tarihten önceki primlerim ve sigorta başlangıç yılı emekli olurken nasıl hesaplanır? Burhan ÇAYLI
Belirttiğiniz oranda 3. derece engeli olanlar daha az prim ile yaş şartına bakılmaksızın sigortalılık süresine göre daha erken emekli olabilmektedir. Rapor tarihiniz her ne kadar 2016 olsa da emeklilik hesaplamasında baz alınacak tarih, ilk işe başlangıç tarihinizdir. Bu rapor emekli olacağınız zaman da geçerlidir. Emeklilik tarihinize gelince; işe başlangıcınız ve 3. derece vergi indirimi raporunuza göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 20 yıl sigortalılık şartınızın tamamlanacağı 4 Kasım 2028'e kadar 1994 gün daha sigortalı çalışarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olabilirim? 5...776988 Nolu SMS
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz. Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşten çıkan kaç yıllık izin ücreti alabilir?
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