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  1. İbraname imzalarken nelere dikkat edilmeli?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba

İşten çıkartılma sebepleri

7 ay sigortalı çalıştım, 7'nci ay sadece 1 gün devamsızlık yaptım. Ertesi gün işveren ile müdür hakaret ederek beni işten kovdu. 3 gün devamsız gösterdiler. Tazminatımı vermek istemediler, haklarım nelerdir ve nasıl alabilirim? İş Kanunu'nda iş sözleşmesinin sona erdirme sebepleri nelerdir?
İş sözleşmesini sona erdirme sebepleri şöyledir:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
Haksız olarak işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, iş mahkemesine dava açabilirsiniz ya da Çalışma ve İşkur il Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10'ncu ay. 1990 3. ayda askere gittim, 1991 8'inci ayda terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...013501 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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