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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi

Fazla mesai onayı her yıl alınmalı

İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkarmakla tehdit ediliyoruz. Fazla mesai yapmak zorunda mıyız?
İş Kanunu'na göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren işçiye fazla mesai yaptıramaz. Fazla mesai onayı her yıl için ayrı alınır. İşçi onay vermişse o yıl için fazla çalışma yapmak zorundadır. Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Yine kanuna göre ücretlerin ve fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur. Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.

4 yıldır çalıştığım firmadan istifa ederek ayrılmak istiyorum. İşverenim benden herhangi bir ücret talep edebilir mi? Ertan A.
İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmesini sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer sürelere uyulmadan iş sözleşmesi sona erdirilirse bu süreler kadarki ücretler karşı taraftan talep edilebilir. Bu nedenle belirttiğiniz gibi önceden ihbarda bulunmazsanız işvereninizin sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı doğar. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise bunu da sizden yasal olarak talep edebilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.01.1976 doğumluyum. Sigorta girişim 01.09.1988. 6000 prim günüm bulunmakta. Halen aktif olarak çalışmaktayım. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum ve emekli aylığını kaç yaşında hakederim? Yaşar ALTUNTAŞ
25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız 2019 yılında, 51 yaş şartınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2027 tarihi olacaktır.

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