Yasaya aykırı sözleşme geçersizdir
Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir, tazminat ödenmeyecektir şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır. Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.
28.10.1981 doğumluyum, 14.09.1998'den sigorta girişim var fakat ilk prim ödemesi 23.11.1999'dan, emeklilik için hangi tarih geçerli? Şu anda SSK'dan 3665, Bağ-Kur'dan 54 günüm var. 2013 yılından da yüzde 60 engelli raporu ve vergi muafiyeti raporum var. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 5...170890 Nolu SMS 1998 yılındaki işe girişiniz muhtemelen staj. Eğer böyle ise emeklilikte geçerli değildir. Emeklilikte geçerli olan ilk emeklilik priminin yattığı tarihtir. Bu nedenle biz 1999 yılını baz alacağız. Yüzde 60 vergi indirimi raporunuz varsa 23.11.1999 tarihli girişinize göre 17 yıl, 3840 prim gün şartlarına tabisiniz. 17 yılınız 23.11.2016 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar 3840 prim gününüz tamamlanırsa emekli olursunuz, yoksa prim günü tamamlayınca emekli olursunuz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.01.1964 doğumluyum. 01.08.1995 işe girişim, 15.01.2015 çıkışım. Askerliğimin ne kadarını borçlanabilirim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...534462 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil, 25 yıl şartınız. Çünkü 55 yaşınız 2019, 25 yılınız 2020 yılında dolacak. Bu nedenle ne kadar askerlik yaptıysanız tümünü borçlanarak askerlik süreniz kadar daha önce emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Yasaya aykırı sözleşme geçersizdir
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