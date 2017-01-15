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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 15 Ocak 2017, Pazar

Ücret hangi durumlarda kesilir?

Ali Bey; hangi hallerde işçiye ücretten kesme cezası verilir? 5Ö014386 Nolu SMS:
4857 sayılı Kanun'un 38 nci Maddesi'ne göre ücret kesme cezasının uygulama koşulları şu şekilde sıralanabilir. İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. (4857 sayılı Kanun md. 38/1). İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. (4857 sayılı Kanun md. 38/2). İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

17 sene üzerine aynı işyerinde çalışarak emekli oldum. Ancak tazminatımı almadan işime emekli olarak devam ettim ve halen de devam etmekteyim. Artık çalışmayı düşünmüyorum. Ben emekli olurken tazminat almadım. İşi bıraktığımda tazminatımı nasıl alabilirim? 5Ö451944 Nolu SMS:
Sayın Okurum iş kanununa göre, emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçiye işverence kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatlarında zaman aşımı 10 senedir. Sizinde emekli olduğunuz tarihten sonra 10 yıl geçmediyse emekli olduğunuz tarihteki kıdeminiz ve ücretiniz üzerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz. Kanunen kendi isteği ile ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Bu nedenle emekli olduğunuz tarihten sonraki çalışmalarınız için haklı bir nedenle işten ayrılmadığınız için tazminat talep edemezsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5Ö940878 Nolu SMS:
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıstan once ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.

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