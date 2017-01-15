Ücret hangi durumlarda kesilir?
4857 sayılı Kanun'un 38 nci Maddesi'ne göre ücret kesme cezasının uygulama koşulları şu şekilde sıralanabilir. İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. (4857 sayılı Kanun md. 38/1). İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. (4857 sayılı Kanun md. 38/2). İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.
17 sene üzerine aynı işyerinde çalışarak emekli oldum. Ancak tazminatımı almadan işime emekli olarak devam ettim ve halen de devam etmekteyim. Artık çalışmayı düşünmüyorum. Ben emekli olurken tazminat almadım. İşi bıraktığımda tazminatımı nasıl alabilirim? 5Ö451944 Nolu SMS:
Sayın Okurum iş kanununa göre, emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçiye işverence kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatlarında zaman aşımı 10 senedir. Sizinde emekli olduğunuz tarihten sonra 10 yıl geçmediyse emekli olduğunuz tarihteki kıdeminiz ve ücretiniz üzerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz. Kanunen kendi isteği ile ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Bu nedenle emekli olduğunuz tarihten sonraki çalışmalarınız için haklı bir nedenle işten ayrılmadığınız için tazminat talep edemezsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5Ö940878 Nolu SMS:
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıstan once ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Ücret hangi durumlarda kesilir?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşteki değişiklikten memnun değilseniz 11 Ocak 2017, Çarşamba Özel sektörde 5 yıldır çalışıyorum. İşyerinde beni çalıştığım bölümden alıp başka bölüme verdiler ama uyum sağlayamadım....
- 3600 günle emeklilik 10 Ocak 2017, Salı İşe giriş tarihim 15.09.2002. 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? 5...877309 15...
- Erken giriş erken emeklilik demektir 09 Ocak 2017, Pazartesi 1983 ve 1987 yıllarındaki çalışmalarımdan dolayı sigorta kaydım var, fakat primim yok, beyanname verilmiş ama...
- Dul kadına çifte maaş imkanı 08 Ocak 2017, Pazar Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı almaktadır. Annemin işe girerek sigortalı olarak çalışması durumunda aylık...
- Bir çocuğa iki yıl borçlanma 01 Ocak 2017, Pazar 17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, toplamda 2130 günüm var. SSK giriş tarihimden sonra bir...
- İşteki değişiklikten memnun değilseniz
- 3600 günle emeklilik
- Erken giriş erken emeklilik demektir
- Dul kadına çifte maaş imkanı
- Bir çocuğa iki yıl borçlanma
- Hamileler ağır ve tehlikeli işte çalıştırılamaz
- Doğuştan engelli olanlarda malüliyet
- Deneme süresi ne kadardır?
- Yetim aylığının kesilmesi
- Hastanede geçen sürenin ücreti...