İşteki değişiklikten memnun değilseniz
İşveren; işyeri yönetimi ile ilgili karar alırken işçilerinin çalışma koşullarını değiştirebilir, düzenleyebilir. Fakat çalışma şartlarındaki değişiklik işçinin düzenini bozacaktır. Memnun olduğu çalışma şartlarından başka koşullar altında çalışmaya zorlanması, işçinin aleyhine bir durum oluşturacaktır.
Nitekim işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan hoşnut olmaması ihtimallerine binaen kanun koyucu İş Kanunu'nun 22. Maddesi'nde 'Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi' başlığı ile şu ifadelere yer vermiştir: "İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.
Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ve fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21. madde hükümlerine göre dava açabilir." Siz de yapılan değişiklikten memnun değilseniz bu yolu izleyebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.12.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, şu an toplamda 7000 günüm var. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. Ali KARABACAK
İlk işe girişinize göre, 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 12.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 07.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
23.04.1974 doğumluyum. 20.03.1994 işe giriş tarihim, toplam 6520 iş günü çalışmışlığım var. Ne zaman emekli olabilirim?
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 54 yaşınızın dolacağı 23.04.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emekli olacağınız yaşı etkilemeyecek.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşteki değişiklikten memnun değilseniz
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