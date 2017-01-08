Dul kadına çifte maaş imkanı
Ali Bey, ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer. Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın % 75'i oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran % 50 'ye düşecektir. Eğer bir çocuğu varsa aldığı aylık yine %50 dir ve işe girmesinde herhangi bir düşüm yaşamayacaktır.
1975 doğumluyum. 1991 lise yıllarımdan stajyerlik eğitiminden girişim var. 1999-2001 yılları arasında 18 ay askerliğimi yaptım. Daha sonra 2002 Ekiminden bugüne kadar 4452 günüm var. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? Erkan KÜÇÜK
Sayın Okurum, stajyerlikten yapılan işe başlangıç emeklilikte sayılmıyor. Bu nedenle şu anki mevzuatlar çerçevesinde sizin emekliliğiniz 2002 yılındaki girişinize göre hesaplanacaktır. 2002 yılındaki işe girişinize göre 25 yıl, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi (yaştan) emekliliğe, yine 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün sayısı tamamlayıp 2035 yılını beklemeniz gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
İşe giriş tarihim 1.5.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? 5...759420 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5Ö940878 Nolu SMS:
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıstan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Dul kadına çifte maaş imkanı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bir çocuğa iki yıl borçlanma 01 Ocak 2017, Pazar 17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, toplamda 2130 günüm var. SSK giriş tarihimden sonra bir...
- Hamileler ağır ve tehlikeli işte çalıştırılamaz 30 Aralık 2016, Cuma Riskli gebelik durumum var. Bununla ilgili sağlık kurulu raporum da var. Tazminatımı alıp işten ayrılmam mümkün...
- Doğuştan engelli olanlarda malüliyet 29 Aralık 2016, Perşembe Doğuştan özürlüyüm. Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor....
- Deneme süresi ne kadardır? 28 Aralık 2016, Çarşamba ■ Bir firmada yeni işe başladım. İşverenim beni önce deneyeceğini ve memnun kalırlarsa işe devam edebileceğimi...
- Yetim aylığının kesilmesi 26 Aralık 2016, Pazartesi İşçi emeklisi babamdan maaş alıyorum. Bekarım ve çalışmıyorum. İşe girmem halinde maaşım kesilir mi? A.K. İşçi...
- Bir çocuğa iki yıl borçlanma
- Hamileler ağır ve tehlikeli işte çalıştırılamaz
- Doğuştan engelli olanlarda malüliyet
- Deneme süresi ne kadardır?
- Yetim aylığının kesilmesi
- Hastanede geçen sürenin ücreti...
- Asgari geçim indirimi ödenmesi zorunlu
- Hafta tatili ile mesai arasında fark var mı?
- Devamsızlık yapan çalışana yaptırım
- 3.5 yıl şartı bitti mi?