Doğuştan engelli olanlarda malüliyet
Çalışma gücünün % 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler.
Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü % 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamazlar.
Siz doğuştan özür veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız.
Ancak doğuştan özür durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.
İşyerimde 9 ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı. Ayrılsam, sigortasız günlerin tazminatını da alabilir miyim? 5...810388 Nolu SMS
İş sözleşmeniz kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sonlanırsa, kıdem tazminatı alabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğuz süreler dikkate alınır. Sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak İş Mahkemesi'ne hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
8 Ocak 1970 doğumluyum, 01.06.1984 tarihi sigorta girişim ve 2600 günüm var. Oktay SEMİZ
1984 tarihli girişiniz staj girişi değilde normal çalışan primi ise 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yılınız tamam. Yaşınız 8 Ocak 2018'de dolacak. Ancak priminizin tamamlanması için 2625 gün daha prim ödemelisiniz. Bu da 7 yıl, 3 ay, 15 güne tekabül eder. Yaştan ise 1000 gün daha prim ödeyerek 3600 günü tamamlayıp 60 yaşınızın tamamlanacağı 08 Ocak 2030 tarihini beklemeniz gerekecektir.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Doğuştan engelli olanlarda malüliyet
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