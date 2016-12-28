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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 28 Aralık 2016, Çarşamba

Deneme süresi ne kadardır?

Bir firmada yeni işe başladım. İşverenim beni önce deneyeceğini ve memnun kalırlarsa işe devam edebileceğimi söyledi.
Beni ne kadar süre deneyebilir? 5...177148 Nolu SMS

İş Kanunu'na göre Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir.
Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Özel bir firmada işçi olarak çalışıyorum. Prim günüm tamamlandı ancak yaşı beklemem gerekiyor. Yaşı bekleyeceğimi belirterek tazminatımı alıp işten ayrılacağım. İşten ayrılınca ne kadar işsizlik parası alırım? Bu sürede de sağlıktan faydalanabilir miyim? O.G.G.

Yaş bekleneceğine dair yazı alındıktan sonra tazminatını alıp işten ayrılanlar her ne kadar tazminat almayı hak ediyorlarsa da işsizlik parası alamazlar. İşsizlik maşı alınabilmesi için işveren tarafından kanunda belirtilen nedenlerden birisi nedeniyle çalışanın haklı olarak çıkartılmış olması gerekmektedir. Haklı bir nedenle işten ayrılıp işsizlik maaşı almaya başlarsanız işsizlik maaşı alacağınız sürelerde de sağlıktan faydalanabilirsiniz. Aksi durumda yani sigortalı olmanızı gerektiren faaliyette bulunmayacaksanız sağlıktan faydalanmak için gelir testi yaptırmak suretiyle genel sağlık sigortası primi ödemeniz gerekmektedir.
Ne zaman emekli olurum?

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

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