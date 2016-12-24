Asgari geçim indirimi ödenmesi zorunlu
İşveren asgari geçim indirimini çalışanlara aylık olarak ödemek zorundadır. Eğer asgari geçim indiriminin ödenmediğini düşünüyorsanız işverenin bağlı bulunduğu vergi dairesine şikayette bulunabilirsiniz.
1968 doğumluyum. Bağ- Kur başlangıcım 01.03.1985, askerlik borçlanmam yok. 5...648000 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan girişiniz 01.03.1985 olmaz. Çünkü o tarihte 17 yaşındasınız. Bağ- Kur başlangıcında 04.05.1979 tarihinden sonra 18 yaşından önceki hizmetler geçerli değildir. 18 yaşınızı tamamladığınız tarih 24.11.1986'dan önce ise 9000 prim gün ve 49 yaşa sonra ise 50 yaşa tabisiniz.
Doğum tarihim 01.01.1961, SSK girişimim 10.05.1977, 4057 prim günüm var, 600 gün askerlik yatırdım. Ne zaman emekli olurum?
1977 yılındaki girişinize göre 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 943 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Eğer 'hayır ben ödeme yapamam' diyorsanız 3600 prim gün ile emekli olabilmek için 60 yaşınızın dolacağı 2021 yılını beklemeniz gerekmektedir. Çünkü 08.09.1976 tarihinden sonra işe girenler yaş-kademeye girmektedirler. İşe başlama tarihiniz bu tarihten önce olsaydı 3600 prim günle 55 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirdiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
04.03.1959 doğumluyum. 20 ay askerlik yaptım. Gelince bir sene sonra 1981 yılının 10'uncu ayında sigortalı işe girdim. Askerlik borcunu henüz ödemedim. Ne zaman emekli olurum? 5...195140 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 46 yaş ve 5075 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamsa hemen emekli olursunuz. Ayrıca 23 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 3600 günü tamamlamışsanız, 59 yaşınızın dolacağı 04.03.2018 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. 3600 günü 23 Mayıs'tan sonra tamamlarsanız 60 yaşa tabi olursunuz.
17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Asgari geçim indirimi ödenmesi zorunlu
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