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Elmas Güngör eşi için af bekliyor

18 Kasım 2016, Cuma
Yasal düzenlemeyi maksatlı şekilde saptırarak, "Tecavüzcüler serbest bırakılacak" propagandası yapan CHP'ye tepkiler dinmiyor. Yasal düzenlemenin asıl muhatabı olan Elmas Güngör de olayın iç yüzünü anlattı.
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