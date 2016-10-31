Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Muhabiri Nazif Karaman Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin manşetlerini değerlendirdi. Terör destekçiliği yapılan gazetelerin manşetleri birbiriyle neredeyse aynı atılıyor adeta aynı elden çıkmış havası oluşturuyor. Karaman, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin manşetlerinin birbirlerine paralel ilerlediği ve terör yayıncılığı konusunda işbirliğinde olduklarını belirtti.
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