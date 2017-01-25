PKK ve CHP yine aynı noktada buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi ve terör örgütü PKK aynı noktada buluştu ve yeni anayasaya hayır dedi. KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Rıza Altun, "anayasa değişikliğine kesinlikle hayır oyu verilmeli" diye konuştu.
Yeni anayasaya hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek PKK'dan geldi. KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olarak bilinen Rıza Altun anayasaya herkesin hayır demesi gerektiğini belirtti.
"ANAYASAYA KESİNLİKLE HAYIR OYU VERİLMELİ"
Terör örgütü PKK'nın medyası ANF'ye konuşan terörist Altun,"Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Böyle bir anayasa çıkarsa, tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edebileceği bir imkân olmaz" dedi.
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lolo rıza...köyüne gel gel helede...sattığın uyuşturucudan...kullandıkları için sönen ocaklar gör...örgüte katıp ta yok ettiğin...uyuşturucu alkol kadın ticareti yüzünden evlenemeyen çocuk sahibi olamayan yok olup giden neslini gör...bitirdiğin kirva lığı gör...bu kanın zulmün bedelini nasıl ödeyeceksin lolo rıza.....
Farklı bir yerlerdemiydiler.
UTANMASI OLMAYAN ; EKSIK BÜYÜYEN BEYIN ,, CHP ve PKK'nin ayni noktada bulustu der ! "Fikir benzerligi" diyebilmek icinde , daha farkli bir lisan ve politik kültüre sahip olmak gerekir !
SANANE KÖPEK SOYU
Benim oyum evettir sizin gibi zibidinin kökünü kurutmak içindir.
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