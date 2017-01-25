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ve yine aynı noktada buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi ve terör örgütü aynı noktada buluştu ve yeni ya hayır dedi. 'nın sözde yürütme konseyi üyesi , "anayasa değişikliğine kesinlikle hayır oyu verilmeli" diye konuştu.

PKK ve CHP yine aynı noktada buluştu
Yeni ya hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek 'dan geldi. 'nın sözde yürütme konseyi üyesi, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olarak bilinen anayasaya herkesin hayır demesi gerektiğini belirtti.

"ANAYASAYA KESİNLİKLE HAYIR OYU VERİLMELİ"
Terör örgütü PKK'nın medyası ANF'ye konuşan terörist Altun,"Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Böyle bir anayasa çıkarsa, tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edebileceği bir imkân olmaz" dedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 19:14
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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sarızlılar sarızlılar

lolo rıza...köyüne gel gel helede...sattığın uyuşturucudan...kullandıkları için sönen ocaklar gör...örgüte katıp ta yok ettiğin...uyuşturucu alkol kadın ticareti yüzünden evlenemeyen çocuk sahibi olamayan yok olup giden neslini gör...bitirdiğin kirva lığı gör...bu kanın zulmün bedelini nasıl ödeyeceksin lolo rıza.....

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evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 00:31
Calp Calp

Farklı bir yerlerdemiydiler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 22:09
D&#252;sseldorf&#39;lu Düsseldorf'lu

UTANMASI OLMAYAN ; EKSIK BÜYÜYEN BEYIN ,, CHP ve PKK'nin ayni noktada bulustu der ! "Fikir benzerligi" diyebilmek icinde , daha farkli bir lisan ve politik kültüre sahip olmak gerekir !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 22:03
ALPASLAN ALPASLAN

SANANE KÖPEK SOYU

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:57
Hayrus Hayrus

Benim oyum evettir sizin gibi zibidinin kökünü kurutmak içindir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:49
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