Hoşgeldin Sneijder
MAÇIN EN iYiSi SNEIJDER
Attığı frikik golüyle kendine geldi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERDAR AZİZ
Bu maçta da pozisyon hataları yaptı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Hoşgeldin Sneijder
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