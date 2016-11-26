Yol Durumu
  1. Suç yönetimde!
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi

Hoşgeldin Sneijder

Sneıjder'in futbol resitaline Galatasaray taraftarları uzun süredir hasret çekiyordu. Milli maçlar nedeniyle Galatasaray'a yeterince kafa yormayan Sneijder, Bursaspor'a karşı, "Bu maçın yıldızı ben olacağım" şeklinde oynadı. Sezon başından beri ben bu kadar çok koşan, sahanın her yerine basan, ikili mücadelelere girmekten korkmayan ve pozisyon üreten bir Sneijder izlememiştim. Riekerink ve De Jong'un tartışıldığı ortamda Sneijder, vatandaşlarını sırtına alarak alkışlanacak bir futbol sergiledi. 10 Şubat'tan beri çektiği gol hasretini frikikten attığı mükemmel bir vuruşla giderdi. Tüm Galatasaraylılar, Sneijder'den her maçta böyle performans ortaya koymasını bekliyor. Galatasaray'ı Bursa önünde başarıya götüren en büyük etken Riekerink'in sezon başında yakaladığı istikrarlı kadroya dönmesiydi. Eren'in yerine Podolski'yle başlamak G.Saray'ın son haftalarda rakip kalede unuttuğu baskıyı hatırlamasını sağladı. Çünkü Poldi, Bursa defansı önünde pas istasyonluğunu hatasız yaptı. Yasin'in attığı golde Sneijder ile Podolski'nin pas birlikteliği ön plana çıktı. Fenerbahçe maçının ilk yarısında sağda Sinan, solda Bruma oynamıştı ama bu ikili bir kez olsun bile yer değiştirmeyi düşünmedi. Hamza hocanın planı kalabalık orta saha kurgusuyla Galatasaray'ı karşılamak ve kontratakla golü bulmaktı ancak Yasin- Bruma ikilisinin sık kanat değiştirmeleri Bursa defansının özellikle Bruma ile ilgili ezberlerini bozdu. Yasin solda daha etkili olduğunu ve Sneijder'le de uyum yakaladığını bir kez daha gösterdi. Yönetim pahalıya transfer ettiği Serdar Aziz'in oynamasını istiyor ancak Serdar rakibi karşılama konusunda pozisyon hatası yapıyor. G.Saray'ın yediği gol ofsayttı. Bruma'nın şutunda da penaltı vardı. Serdar Aziz'e yapılan da penaltıydı ancak bana pozisyon icabı gibi gelse de Poldi bilerek Sivok'a dirsek attıysa bu da kırmızı karttı.

MAÇIN EN iYiSi SNEIJDER
Attığı frikik golüyle kendine geldi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERDAR AZİZ
Bu maçta da pozisyon hataları yaptı.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar