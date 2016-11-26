Paranın saltanatı
"TAŞRA OYLARINDA YANILDIK!" diyerek Hillary'yi BAŞKAN seçen de Aydın Bey'in gazeteleriydi! Demek ki Trump'ın gelmesinin, Hillary'nin yenilmesinin içeride bir takım rüzgarlara neden olacağını gösteriyordu...
İşareti kendileri veriyordu. Aydın Bey'in gazetelerini İSTANBUL SERMAYESİ diye okumakta büyük fayda var. İstanbul sermayesi de kendini ülkenin sahibi gören anlayışı temsil eder.
Tayyip Erdoğan geldiğinden beri bu sermaye ve bu sermayenin medyası saldırdı. Görünür ya da az görünür bir şekilde... Saldırırken de en iyi bildikleri yöntemi kullandılar. Ülkedeki çatışmanın nedenini farklı ideolojilere bağladılar.
HAYAT ŞEKİLLERİ yüzünden içeride kavga çıkıyordu! Böyle diyorlardı... Açıkça LAİK DÜZENİ SAVUNANLARLA DİNİ ESASLARA DAYANAN BİR DÜZENİ İSTEYENLERİN KAVGASI OLARAK SUNUYORLARDI ÇATIŞMAYI!
Sıradan insanları böyle kandırıyorlardı!
Eğer bunlar gerçek ise neden hem kendileri hem medyaları AK PARTİ içindeki pek çok isimle YALILARDA KÖŞKLERDE oturup kalktılar!
Kalkmaktalar... Demek ki arada bizlerin ıskaladığı başka bir gerçek vardı! Bu gerçek Hillary gelemedi diye üzülenlerin yüzünden de okunuyordu!
AÇALIM BİRAZ...
Trump'ın Hillary'yi yenmesi aynı zamanda PARAYA darbe indirmesiydi.
Bizler çocukluğumuzu NÜKLEER SİLAHLARIN GÖLGESİNDE GEÇİRDİK. Her ajans her gün onlarca kez "SOVYETLER BİRLİĞİ ABD'yi tehdit etti" ya da "ABD Sovyetler'i yeryüzünden sileriz!" çıkışı yaptı haberleri arasında geçti... Aslında o günkü koşullar DÜNYANIN ÜZERİNE KURULDUĞU DÜZENİ anlatıyordu.
İki süper güç birbirine aralıksız olarak EL KALDIRIYOR, ancak kimse şamarı indirmiyordu. Hep savaş gölgesinde yaşıyor, ancak savaşı görmüyorduk.
Bu iki büyük dünya savaşının çıktığı AVRUPA'yı kontrol için icat edilmiş bir oyundu. İKİ SÜPER GÜÇ çekişiyor, geri kalan herkes nefesini tutarak olacakları izliyordu. DENGE BUYDU!
Şimdi Trump geldi... Yeni bir sayfa açılacak... Artık dünya ekonomik bir BÜTÜN olarak hareket edemeyecek.
Paranın ve ekonomilerin yönetimi FİNANS SİSTEMİNDEN geri alınacak.
Bu KULE yıkılacak. Devlet geri gelecek ve gücünü gösterecek. Ekonomiyi ve parayı yönetenler ele geçirdikleri SİYASİ gücü de devredecekler. İŞTE KAVGANIN ÇIKTIĞI YER TAM DA BURASI... Parayı elinde tutanlar ABD'de Hillary'yi, Rusya'da Medvedev'i, Türkiye'de ise onlarca siyasiyi kontrol ediyordu. AK Parti içinde de dışında da çok sayıda isim bu sistemin oyuncusuydu... Bu kavgayı göstermek istemeyenler bize LAİKLERLE DİNDARLARIN ÇATIŞTIĞI TEZİNİ satmaya çalışıyorlardı! Gerçek bambaşkaydı. Yazan çizen yoktu!
Yeni dönemde elbette KAPİTALİZM bitmeyecek, silinmeyecek ama kontrol Washington'ın eline geçecek... Soros'un, Rockefeller'ın, Rothschildler'in tedirginliği neyse İSTANBUL SERMAYESİNİN tedirginliği de o! AYNI KAMP HEPSİ!
Peki önceden silahların gölgesinde yaşarken sesimiz çıkmıyordu. Soros ekolü geldi demokrasi, insan hakları, eşcinsel evlilikler, çevre, küreselleşme gibi konular hayatımızın merkezine oturdu. Bu gelişme SOVYETLER'in yıkılmasından sonra ortaya çıkan YENİ OLUŞACAK DENGE'nin işaretleriydi. İşte 1990'dan beri üzerinde özenle çalışılan yeni sistem 15 TEMMUZ'da İstanbul BOĞAZ KÖPRÜSÜ'nde çöktü. Zaten köprünün ismi daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu! Bu bile sistemin değişeceğinin en büyük işaretiydi!
Sistem silahların gölgesinde giderken kullanılan DİL ile SOROSGİLLER'in egemenliğindeyken kullanılan DİL birbirinden farklıdır. Sovyetler yıkılınca manşetler de üniversiteler de hocalar da okullar da siyaset de değişti. Sonuç olarak insanlar da! İşte şimdi Trump'ı getiren güç yeni bir dil, yeni bir dünya, yeni bir ÇEKİŞME alanı meydana getirecek.
Trump'ın etrafındaki isimlerin ASKER KÖKENLİ olması ne anlama geliyor yakında anlayacağız. Dünya kurulan bu dengeler üzerinden gider ve her ülke etkilenir. Dışında kimse kalamaz.
Komünizmle Mücadele dernekleri FETÖ'nün yeşerdiği alanlardı! O gün öyleydi. Şimdi komünizm kalmadığı gibi onunla mücadele eden FETÖ de kalmadı, kalmayacak... DENGELER ülkeleri, siyaseti, ekonomiyi ve insanları değiştirir...
Trump ve kendisini getiren güç AVRUPA'yı merkeze koymuyor. Silahlara bulaşmadan Avrupa Birliği'nin dağılmasını istiyorlar. Dengede önemli olan Rusya ve Türkiye'nin yanlarında olması. Bir de Ortadoğu tabii...
Bizim bilmediğimiz masalarda sanki birileri buna razı olmuş gibi... Şu rakamlara iyi bakın!
* Çin-400 milyar dolar
* Japonya-380 milyar dolar
* Arabistan-300 milyar dolar
* Cayman Adaları-750 milyar dolar
* Brezilya -300 milyar dolar
* İsviçre-600 milyar dolar
* İngiltere-450 milyar dolar
Bunlar 2017'de ABD'ye gönderilecek paralar...
Trump'ın BREXIT taraftarı olduğunu düşününce oyun sanki biraz daha anlaşılıyor... Paranın gittiği yer Washington'ın kontrolünde olacaksa tek kutuplu çok sesli bir DENGE geliyor demektir. Biz Türkiye olarak elbette burada söz sahibi oluruz...
Trump, Moskova ve Ankara ile kavga etmeyi değil, çıkarlarını paylaştıkları bir politikayı hayata geçirecek. Kissenger da Trump'ın akıl hocalarından biri... "İlk ziyaretlerini Rusya ile Türkiye'ye yap!" dedi... Bu arada Pensilvanya Trump'a mektup göndererek "Beni burada istemiyorsanız sessizce söyleyin, hemen KANADA'ya geçeyim..." teklifinde bulundu!
KÜRESELLEŞME sona erince dünyanın çeşitli bölgelerinde operasyon yapacak FETÖ'ye de gerek kalmayacaktı... Cemaatler de küreselleşmenin bir çocuğuydu! Şimdi hem evlilik bitti, hem de ortak gelecek arayışı... Ancak bu tarihi kavganın yani PARA ile DEVLET arasındaki kavganın bittiği anlamına gelmiyor. Bu sonsuza kadar sürecek...
Paranın yönettiği sistem AVRUPA kökenli... Avrupa'dan çıkıp Amerika'da yayıldılar. Ve bunlar son 3 asırdır bizim topraklarımıza göz dikti. Geldiler ve o gün bugün çıkmayanlar var! Biz bilmiyoruz sadece... Trump'ın getireceği sisteme karşı çıkması gereken iki kutup var!
Avrupa ve Çin! Sonuçları en çok buraları etkileyecek. Bu nedenle bu iki güç birleşerek ya da ayrı ayrı buralarda kendi politikalarını oluşturmak isteyeceklerdir.
Bu mücadelenin en doğal sonucu!
Türkiye gibi en önemli KALENİN ellerinde olmasını isteyeceklerdir.
Kavga büyüyecektir. Özellikle Türkiye merkezinde! Daha önce Hillary'nin geleceğine kesin gözüyle bakıyorlar ve kontrollü saldırıyorlardı. Şimdi ise bütün güçleriyle geleceklerdir... Siyasette ve ekonomide bunu göreceğiz... Tek dertleri ERDOĞAN'ı devredışı bırakarak yürümek. Hatta kendi aralarında "Erdoğan'ı tasfiye etsek, yerine AK PARTİ içinden başka bir ekibe geçit versek ve sonra da dönüp 'Gördünüz mü bizim Türkiye ile AK Parti ile bir sorununuz yok! Problem Erdoğan'dı. O da gitti' desek" senaryosunu tartışıyorlar...
İçeride de dışarısıyla iş tutmaya hazır çok isim var. Kavga bu! Saldıranlar belli. Kimse SIR değil! Sadece daha da sertleşecek...
Kazanacağız ama bilelim... PARANIN yanında saf tutanları saymakla bitiremeyiz. Ama hazırlık içinde olan çok kişiyi duyuyorum... Bazıları ise ANKARA'nın ortasında bunu gizlemeden yapıyor! Özellikle Pensilvanya ile özel hat kuranlar...
İzliyoruz... Bakacağız...
NOT: Karşımızdaki ekip SOVYETLER BİRLİĞİ'ni yıktığı için kendilerine aşırı güvenleri var. Kavga bu! Her yerden geleceklerdir! Bu kez Türkiye'ye hiç olmadıkları kadar ihtiyaçları var!
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- Ergün Diler
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