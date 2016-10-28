İşte David Keynes
Madem öyle biz de oradan devam edelim. Adımlarımızı sıklaştırıp ilerleyelim... Ama en başa dönerek sona yürüyelim...
EMNİYET, İtalyan HACKING TEAM ile anlaşıyor. VİRÜS satın alıp hedefteki insanları dinlemek, kaydetmek ve görüntü almak için... Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Şubesi'nden başını Emniyet Amiri Bilal Şen'in çektiği bir grup işe soyunuyor. El sürmeden UZAKTAN DELİL YÜKLEYEREK operasyon yapmak için... Toplamda 600 bin dolar gibi bir ödeme yapılıyor. Polisler faturayı SİNGAPUR üzerinden karşılamak istiyor. Bilal Şen ve Hacking Team'in CEO'su David Vincenzetti arasında uzun süren e-posta trafiği oluyor. Emniyet "Remote Control System"i satın almak istediğini söylüyor. Polislerden Kamil Akdağ da trafiğin içinde önemli yer alıyor! Bu sistemin KOD ADI ya da KULLANMA KILAVUZUNUN İSMİ İSE GALİLEO...
Peki bu Galileo ne yapıyor?
Bilgisayarınıza yüklendiği an sistem tamamen bunların eline geçiyor. Sizi mikrofondan dinliyor, yazışmalarınızı izliyor, sizinle yazışanları takip ediyor ve kameradan GÖRÜNTÜ alıyor!
Aynı şekilde İtalyanlar'ın verdiği bu sistemle TELEFONLAR da mikrofon ve kameraya dönüşüyor. Hem hedefteki isim hem onun iletişim kurduğu herkes aynı potaya dolduruluyor...
Bu anlaşma yapıldıktan sonra İstanbul'da DATALİNK ANALİZ LİMİTED isimli şirket kuruluyor. Sahipleri Sami Topal, Yusuf Coşkun. Bundan yaklaşık bir ay sonra ise BASE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ isimli bir şirket daha kuruluyor. Bunlar hep anlaşmanın sonuçları tabii. Bu şirketin YÜZDE 90 hissesi Atalay Candelen'e ait... Daha sonra DATALİNK'i de BASE'in sahibi olan Candelen alıyor... GALİLEO geliyor, herkes görev için hazır yani!
Düğmeye basılıyor...
Atalay Candelen bu arada yanına bazı isimleri alıyor... İşte BUNLARDAN BİRİ DE HÜRRİYET'İN MANŞET YAPTIĞI FETÖ'CÜ David Keynes...
Tabii asıl ismi bu değil... ALPASLAN DEMİR! 1973, GİRESUN doğumlu...
Anne ismi HATİCE, baba ismi SELAHATTİN... Ankara Siyasal'a gidiyor. MALİYE BÖLÜMÜNE...
Ancak bir türlü mezun olamıyor.
FETÖ'cü pek çok kişi gibi bu bölümü bilerek, isteyerek seçiyor. Sonunda 2009'da okuldan atılıyor... Atalay Candelen ve onun da ortağı olan Faruk Bayındır'ların desteği ile TARKİM'den yani HANGARDAN çıkıyor ve AMERİKA'ya gidiyor... Aslında kullanılan biri. Çok önemli bir isim değil.
Ama sistemin içinde! Emniyet, İtalyan ortağıyla harekete geçtikten sonra bu şirketlerin üzerindeki isimler görev alıyor.
Ve altlarındaki diğer isimler de...
Bunlar arasında TİLKİ de var! Bu da bilinen bir HACKER! Siber suçlarda tanınan C.E. Bir de bu sistemin taşıdığı ve bir ara her yerde aranan M.O. var! O da bunların oyuncusu...
39 ülke gezen ve HAZIM SESLİ'nin çok sevdiği GÜNEY AFRİKA'da uzun süre kalan biri... Şimdi Brezilya'da olduğunu duydum. Bilemiyorum...
Acaba geçtiğimiz günlerde MEHMET ALİ YALÇINDAĞ'ın maillerini patlatan bunlar mıydı? Bilemiyorum ama sormadan da edemiyorum!
Sonuçta o operasyondan sonra YALÇINDAĞ GİTTİ!
Devam...
Emniyet, İtalyan ortağı ve kurulan şirketler işe koyuluyor... Ancak içeride hedef alınan kişilerin bilgileri, fotoğrafları, görüntüleri, yazışmaları, iletişim bilgileri önce İTALYA MERKEZE gidiyor sonra EMNİYET'e dönüyor. Buradan yani İTALYA'dan bir kolun CIA'ya uzandığı, diğer iki kolun ise İNGİLTERE ile SİNGAPUR'a gittiği iddialar arasında. Yani EMNİYET sayesinde bu ülkenin vatandaşlarını herkes izliyor.
Bu oluşumun içinde elbette günlerdir yazdığım isimler de var! Faruk Bayındır ve ortağı Avukat Halil İbrahim Koca...
Atalay Candelen de yanlarında...
Bu sistem tamamen kurulduktan sonra bir ara TAVAN yapıyor...
Hedefteki her isme BERKİN ELVAN. DOC DOSYASI İLE SALDIRIYORLAR... İşte kendilerine gönderilen bu dosyayı "TIK"layanların bilgisayar ve telefonları anında ele geçiriliyor. Kimsenin bundan kaçışı yok. Berkin ELVAN o dönem herkesin ilgilendiği bir konu olduğu için de açmayan yok gibi! Yani saldıranlar asla ve kat'a "HAYIR" diyemeyeceğimiz metodlarla geliyordu...
Geldiklerinde bütün bilgileri alıp gidiyorlardı...
Köprü altında HÜRRİYET'e konuşan ve sözde FETÖ'yü aklayan ALPASLAN DEMİR de bunların desteğiyle buradan gidiyor ve PORTLAND COMMUNTY COLLEGE'da eğitimine devam ediyordu!
Oregon'da oturuyordu!
Aslında kimseye bir şey anlatacak hali de gücü de yoktu. Ama HÜRRİYET'e konuşuyordu! Belki de çok şey bilmiyordu! Bilemem. Ama GÜRCAN BALIK ile Ankara Siyasal'dan arkadaştılar! Hani "BÜYÜKELÇİ olabilsin" diye büyük kolaylık gösterilen isimle... İşte bu Alpaslan Demir herkesi aramasına rağmen kimse onu ciddiye almıyordu! Ancak olmayacak bir şey oluyor ve HÜRRİYET ciddiye alıyor, hatta kalkıp oralara kadar gidiyordu! O konuşuyor, gazete manşet yapıyordu!
Yapıyordu ama adamın söylediğinden çıkan en önemli sonuç "15 TEMMUZ'UN ARKASINDA FETÖ YOK"tu!
Bunu söyletmek için oralara gitmelerine gerek yoktu! Bir telefonla bunu söyleyecek çok isim vardı. Ama belli ki Brooklyn Köprüsü altında ENSEDEN FOTOĞRAF almak istemişlerdi.
İNANDIRICI OLACAK YA!
Ama olmadı... David Keynes ile görüştüler ama gerçekte bunun kim olduğunu bilmiyorlardı! YA DA BİLİYORLARDI! Bilerek gidilmişti!
Operasyon için! David diyerek herkesi inandıracaklarını sanmış olabilirler... Kuvvetle muhtemel... Ama işte oraya gidip buldukları, gerçek kimliğini gizledikleri isim ALPASLAN DEMİR! Bu da fotoğrafı! Enseden poz verse de biz yüzünü merak ettik! Bulduk, sizinle de paylaştık...
ALPASLAN DEMİR (DAVID KEYNES)
Yani HÜRRİYET'in yapamadığını yaptık. Çok zor değil inanın... Eğer operasyon yapmak gibi bir niyetiniz yoksa gerçekten çok zorlanmazsınız!
HACKING TEAM ile Emniyet'in yazışmalarına girmek istemiyorum!
Ahmet Koçak ile Mostapha Maanna iletişimine de uzak kalmayı tercih ediyorum! ŞİMDİLİK!
Size boşuna günlerdir HANGAR yazmıyorum... Bildiklerim, yazdıklarım, bir de yazamadıklarım var. Ama siz de biliyorsunuz ki ADIM ADIM gider sonunda hepsini yazarım.
Ortada kocaman bir AĞ var. Çok önemli kişiler bu AĞ'ın içinde...
Sadece uçaktan, sadece uçuştan söz etmiyorum... PARALEL DEVLETİN ÖNEMLİ KARARGAHLARINDAN BİRİNDEN SÖZ EDİYORUM...
Daha neler çıkacak bir bilseniz!
Şimdilik küçük küçük adımlarla gidelim... Hiç tahmin etmediğiniz mahallede HÜRİYET çıkıyor karşınıza...
Dedim ya acaba bu ekip mi MEHMET ALİ YALÇINDAĞ'ı maillerden götürdü!
Eğer böyle ise bunlara bu emri kim verdi?
DÜŞÜNÜN BAKALIM!
Benim bir fikrim yok!
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- Ergün Diler
- İşte David Keynes
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