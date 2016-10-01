Petro-dolar
Kimin eli kimin cebinde belli değil. Aktörler ve güçler ayrışmış durumda. Kimin kazanacağı, dünyanın yeni rotasını belirleyecek. Biz haklı olarak her şeye 15 Temmuz penceresinden bakıyoruz. Bakmaya da devam edelim. Ama bakarken birden fazla ŞIKKI aklımızın bir köşesine koymamız gerekiyor. Bize saldıran güçler dünyanın hakimi... Uzayda hayat kurma peşinde koşacak bilgi ve teknolojiye sahipler.
Böyle bir AKIL, sonucu yıkım olan HATALARA imza atmaz. Her istediklerini elbette yapamazlar. Ama ortada onların gücüyle aklıyla ters orantılı bir şey varsa dikkat etmeliyiz. Ve 15 Temmuz'un amacının ne olduğunu birden fazla ŞIKKI ortaya koyup düşünmeliyiz...
NEDEN BİZE GELİP SALDIRDILAR?
Amerika'da bu işlere kafasını yoran değerli isimler var. Yazıp çiziyorlar.
Görüşlerini objektif olarak paylaşıyorlar.
Genelde bütün akıllı isimler gibi GLOBAL bakıyorlar. Zaten aksi mümkün değil...
Olamaz da... Şimdi gelin uzaklara gidip, etrafımızdan dolaşıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelelim...
Daha önce birkaç kez yazdım. Brezilya DEVLET BAŞKANI DİLMA'yı...
Son Brezilya operasyonuna iyi bakın!
Bize saldıranların hepsinin parmak izi o adreste. Orada DARBEYİ KADİFE ELDİVENLE yaptılar... Dilma da bir önceki Başkan da halkın içinden gelen ve gelir adaletsizliğine, yoksulluğa isyan eden isimlerdi. Ülkelerinin gücünü ve zenginliğini kendileri kullanmak istediler. Tabii bu bir fatura getiriyordu. Getirdi de. Hemen saldırı hazırlığına geçtiler. Bizim hikayemize çok benzeyen sahneler yaşandı...
Dilma önce dışarıdan kaynaklı finansal operasyonlarla sarsıldı. Kaynağı biliyordu ama cevap veremiyordu.
Arkasından sokak eylemleri başladı. İçeride dışarıdan kumandalı bir medya vardı. İşbirliği ile gazete ve televizyonlar kendi DEVLET BAŞKANI'nın karşısındaydı.
Tıpkı bizdeki gibi YOLSUZLUK dosyaları açıldı. Dilma birine cevap veremeden diğeri masaya getiriliyordu. Hepsi için adım atacakken KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI devreye girdi. NOT düştü tabii... Her şey üst üste gelince ADALET daha fazla beklemedi. Hakimler sahne aldı. Siyaset de işin içine girince DİLMA kenara çekildi. Bizde bütün bu sahneler birebir yaşandı.
Başaramadılar. Başaramadıkları için de 15 TEMMUZ geldi...
15 Temmuz DARBE ile bitseydi birden fazla kazançları olacaktı. Şike Operasyonları gibi... Orada da KUMPAS engellenmese, Beşiktaş-Fenerbahçe düşecekti! Nereye? BANK ASYA LİGİ'ne... Ligin değeri ne kadar artacaktı siz düşünün. Canlı yayın ve diğer gelirleri alt alta koyun. Büyük para değil mi...
Galatasaray ve Trabzon yukarıda kalacaktı ama kontrol yine bunlarda olacaktı.
Hem aşağısını hem yukarısı yönetip FUTBOLU, TOPU, TRÜBÜNLERİ, YEŞİL SAHAYI, FEDERASYONU yani milyonları ellerine geçireceklerdi. Bir taşla birkaç kuş vuracaklardı. Biri buydu!
15 Temmuz'da da durum böyleydi.
Eğer başarılı olsalardı TÜRK ORDUSU bunların askeri olarak ORTADOĞU'da görev alacaktı. Bu finansal operasyonun ilk ayağıydı.
Açalım...
CIA Başkanı John Brennan SUUDİ ARABİSTAN'a en yakın Amerikalıdır!
Mekke'de görev yaptı. Hanedanı çok iyi tanır. Obama da yakındır. Ama bunların korumasına rağmen, SUUDLAR'ın Amerika'daki 750 milyar doları tehlikede!
Neden?
El Kaide'ye para verdikleri iddia ediliyor.
11 Eylül'ü düzenledikleri öne sürülüyor!
Böyle uçuk senaryolar yüzünden olabilir mi? Elbette olamaz!
Putin ve ekibi uzun zamandır ARAP DOLARLARINI kendilerine çekmek istiyor. Yakın aylara dikkatlice bir bakın!
Rus ve Arap temaslarını görürsünüz.
Gidenin gelenin haddi hesabı yok. Bu projenin arkasında PUTİN'in Merkez Bankası'nı emanet ettiği ELVİRA NABİULİNA vardı. Bu kadın alışılagelmiş para politikalarının üzerine çıktı. Rezerv para DOLAR'dı. Bilmemesi mümkün değildi. Şok bir kararla elindeki DOLAR'ı sattı. Büyük çoğunluğu ile ALTIN aldı.
ALTIN'ın da artacağını gördü. Petrol fiyatları düşüyordu. Kremlin en büyük zararı buradan görüyordu. Ama ELVİRA, ALTIN'a dönerek 50 milyar dolara yakın bir kazanç sağlıyordu. Ayrıca ABD'ye DOLAR'dan koptuğunu işaret ediyordu.
Bu restleşme ilişkileri de bitiriyordu.
Daha da gerginleşecekti. Rusya Merkez Bankası ALTIN REZERVİNİ ikiye katlarken kasasındaki DOLAR'ı eritiyordu.
Ve ekonomileri ayakta kalıyordu. Bu Washington için ALARM demekti.
Çünkü tehlikeyi en iyi onlar biliyordu...
ELVİRA ile DİLMA yakındı. Yeni bir oyun kuruyorlardı. Ortak hareket edeceklerdi. Ancak Dilma yapmaması gereken bir şeyi yapıyor ve "Artık ülke olarak altına geçmeliyiz!" diyordu. Doları dışlıyordu. Gücü yetmedi gitti. Elvira ile ikisi ekonomilerini birbirine kenetleyecekti.
Olmadı. Dilma gitti Elvira yerinde...
Elvira, Amerika'nın kasasındaki ALTINLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ FARKINDAYDI.
Oyunu yalan üzerine kuran ABD'ye rest çekti. Kazandı. Sadece Kremlin mi? Hayır tabii ki! Çin de uzun zamandır küçük küçük dilimlerle DOLAR'dan uzaklaşıyor. Bir yılda 700 milyar Dolar'ı fırlatıp attı. İki büyük tehlike ABD'nin karşısına dikildi.
Yapacakları TEK ŞEY ORTADOĞU'yu tamamen ele geçirmekti. Çünkü arkasından petrolün DOLAR dışında bir parayla alınıp satılması gelecekti. Bu Amerikan rüyasının sonu demekti. Elvira zaten ALTIN ile petrol satmaya başlamıştı bile...
Obama sevmesine rağmen DERİN AMERİKA Suudlar'a KIRMIZI KARTIN ucunu gösterdi. Amaç PETRODOLARLAR'ın başka yere uçmasını engellemekti... DEAŞ ve benzeri örgütlerin amacı da buydu. Amaç EKONOMİK SINIRLARI koruyup kollamaktı. Yoksa kimse "Kürtler'e devlet kurduralım, istediklerini yapsınlar" derdinde değildi.
Olamazdı da... Aynı şekilde Ortadoğu'da sözde İSLAM DEVLETİ (!) kurdurma gibi bir amaçları da yoktu. Olması mümkün değildi zaten... Amaç KAOS'la yönetmekti!
15 Temmuz'la birlikte Erdoğan'sız bir TÜRKİYE bölgede TRUVA ATI olacaktı. Darbe başarılı olsaydı biz onlar için ölecektik. Askerlerimiz ne için gittiğini bilmediği bir coğrafyada kan dökecekti.
Atlatıldı. Fakat asıl tehlike şimdi bundan sonra! Erdoğan'ı deviremeyen ABD şimdi Rusya ve Çin'den sonra karşısında Müslüman ülkeleri de bulacaktı. 750 milyar Dolarlık TEHDİT APARLAR'a gözdağı'ydı...
Herkes oyunu biliyordu. Amerika bundan sonra yeni oyunla bölgeye gelmek zorundaydı. Belki de büyük ihtimal bir SAVAŞI buradan çıkaracaklardı. Asla ve kat'a göz göre ERİMEK istemeyeceklerdi.
Doları ve petrol trafiğini kaybettikleri anda BİTERLERDİ. Silahları ve orduları bu nedenle duruyordu. Bölgemiz giderek karışacak. DOLAR'ın imparatorluğu için bu şart. Bu erozyona izin verdikleri an bir daha toparlanma şansları yok. Belki de bunu bildiği için pek çok AMERİKAN DEVİ, PARASINI ÜLKENİN DIŞINDA TUTUYORDU...
Amerika bizimle DOSTÇA masaya otursaydı bu tehlikeyi yaşamazdı. Ama içimizdekilerle bizi DEVİRMEYE kalktılar.
Onların içindeki YABANCILAR da onları kandırdı. Kaybeden kim şimdi burada?
FETÖ ve ABD! Düşünsünler bakalım!
Oysa bölgeyi bize vereceklerini söylüyorlardı. Bizi sevdikleri için değil, tek çıkarları bu olduğu için. Biz burada her yere girer çıkarız ama onlar yapamaz.
Şimdi yapamayacaklarını görüyorlar. Daha fazla yaklaşacaklarına, hırçınlaşıyorlar.
Böyle giderse herkes kaybedecek.
Petrolü ve Doları kontrol etmek için her türlü riski alacaklardır. Seyretmezler.
Bunu yapacaklarına ANKARA'ya gelip anlaşmanın yollarını aramaları gerekir.
Ama onlar hala ERDOĞAN'I DEVİRME PEŞİNDE koşuyorlar. Anlamak mümkün değil. Kazanamayacakları bir maçı istiyorlar.
Final, Türkiye'nin tam ortasında olduğu coğrafyada oynanacak. İstesek de istemesek de... Hep yazdım! "Kim Türkiye'yi yanına alırsa o kazanır" diye...
Anlamadılar. Bize VALİ tayin etmeye kalktılar. Tokadı yediler. Amerikan karşıtlığı yüzde 90... Gittikleri yol yol değil... Ne Ricciardone ne de Bass bu gerçekleri rapor etmiyor... Korkutarak alınacak bir sonuç yok. Ya ORTAKLIK TEKLİF EDECEKSİNİZ ya da GİDECEKSİNİZ.
Coğrafyada bunlar için başka seçenek yok... Tabii gitseler de kalsalar da KAN AKACAK...
Biz kazanacağız. Bundan emin olun!
Ama her şey bir avuç DOLAR için... Buna da hazırlıklı olalım...
YENİ DÜNYA, TÜRKİYE'NİN MERKEZİNDE OLDUĞU COĞRAFYADA KURULACAK!
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