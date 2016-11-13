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  1. Bin Ladin ve FETÖ
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 13 Kasım 2016, Pazar

Kumpastan darbeye

Teröristbaşı Fetullah Gülen, 1980 öncesinin en ateşli vaizi idi.
12 Eylül askeri darbesi ona dokunmadığı gibi, sonrasında da aşama aşama büyütüldü. Teröristbaşı Gülen, 1983 yılında meydanlara çıkmıştı.
Özellikle okul ve medya ile 'ağ cemaati' yapılanmasına geçmişti. 1986 yılında Zaman gazetesini yayın hayatına başlatmıştı. 1990 yılına geldiğinde alt yapısını tamamlamıştı.
O günlerde meşhur Bernard Lewis ve CIA ajanı Graham Fuller, "Ilımlı İslam" projesini geliştiriyordu. Bu proje bağlamında, Graham Fuller teröristbaşı kankası Fetullah'ı hem Türkiye hem Türkiye dışında destekledi. İçte, 28 Şubat darbecileri, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit hükümetleri kendisine sahip çıkıyorlardı.
Dışarıda, sihirli değnek Derin Amerika ve İngiltere, teröristbaşı Gülen'in okullarının bütün dünyaya yayılması için büyük gayretle hizmet veriyorlardı.
Ardından FETÖ 'nün okulları Afrika kıtasını, Balkanlar'ı, Avrupa ve Amerika'yı bir ağ gibi sarmaya başladı. Bu okullarda yerel nüfusun en yetenekli ve zeki çocukları kendilerine yer buluyorlardı.
YIL 1999... CIA , teröristbaşı Gülen'i Amerika'ya götürdü.
Derin Amerika-İngiltere, 2 projeyi uygulamaya karar vermişti.
1) Müslüman ülkelere çökmek, yeni yüzyıl harıtaları hazırlamak...
2) Müslüman ülkelerde, "İçi boşaltılan İslamiyet" sürecine geçmek.
Büyük Hedef, Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkan Derin Amerika taşeronu FETÖ , 17 -25 Aralık'ta yargı, 15 Temmuz'da da asker-sivil cunta darbe girişiminde bulundu.
Sürecin 2011 sonrasını Yalçın Akdoğan'ın, "Kumpastan Darbeye FETÖ " isimli kitabından okuyalım.
Siyasetçi-yazar Akdoğan'ın derin arka plana tuttuğu ışıklar, darbe sürecinin iyi analiz edilmesini, taşeron Fetullah üzerinden kurgulanan iç ve dış siyaset ihanetlerini aydınlatıyor.
Akdoğan, asker-sivil ilişkilerini, dönem içinde yaşanan olayları, FETÖ/ PYD'nin nasıl bir örgüt olduğunu, AK Parti'ye karşı yürütülen psikolojik harekâtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki liderliğini çok iyi anlatıyor.
ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ:
Yalçın Akdoğan'ın, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın liderliği üzerinde yaptığı analiz, gerçekten bir manifesto özelliğinde:
"Erdoğan halkın nabzını, hissiyatını ve efkârını çok iyi tutan, toplumsalın siyasal okumasını çok iyi yapan bir liderdir." SETA, Yeni Türkiye'nin önde gelen bir think tank kuruluşudur. SETA'nın, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbesi sonrası yaptığı Demokrasi Nöbetleri/ Yenikapı Ruhu üzerine yaptığı araştırma, halkımızın kahir ekseriyetle, "FETÖ , dış güçlerle işbirliği yapıyor.
Bu dış güç ABD'dir" dediğini gösteriyordu.
15 Temmuz Darbe girişimi sonrası halkın sokağa çıkma motivasyonları şöyle: "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısı ve camilerden okunan selalar, vatan sevgisi, ülkenin ve milletin geleceği, milli birlik ve beraberlik, Erdoğan'a sahip çıkmak, çocukların geleceği, seçilmişlere sahip çıkmak..."

SONUÇ: Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in bir askeri darbe sonucunda idam edilmesi ve benzeri sürecin (15 Temmuz) Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak da kurgulandığının Aziz Milletimiz tarafından çok iyi anlaşılması, Yeni Türkiye geleceğinin miladı olacaktır.
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