Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kumpastan darbeye
12 Eylül askeri darbesi ona dokunmadığı gibi, sonrasında da aşama aşama büyütüldü. Teröristbaşı Gülen, 1983 yılında meydanlara çıkmıştı.
Özellikle okul ve medya ile 'ağ cemaati' yapılanmasına geçmişti. 1986 yılında Zaman gazetesini yayın hayatına başlatmıştı. 1990 yılına geldiğinde alt yapısını tamamlamıştı.
O günlerde meşhur Bernard Lewis ve CIA ajanı Graham Fuller, "Ilımlı İslam" projesini geliştiriyordu. Bu proje bağlamında, Graham Fuller teröristbaşı kankası Fetullah'ı hem Türkiye hem Türkiye dışında destekledi. İçte, 28 Şubat darbecileri, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit hükümetleri kendisine sahip çıkıyorlardı.
Dışarıda, sihirli değnek Derin Amerika ve İngiltere, teröristbaşı Gülen'in okullarının bütün dünyaya yayılması için büyük gayretle hizmet veriyorlardı.
Ardından FETÖ 'nün okulları Afrika kıtasını, Balkanlar'ı, Avrupa ve Amerika'yı bir ağ gibi sarmaya başladı. Bu okullarda yerel nüfusun en yetenekli ve zeki çocukları kendilerine yer buluyorlardı.
YIL 1999... CIA , teröristbaşı Gülen'i Amerika'ya götürdü.
Derin Amerika-İngiltere, 2 projeyi uygulamaya karar vermişti.
1) Müslüman ülkelere çökmek, yeni yüzyıl harıtaları hazırlamak...
2) Müslüman ülkelerde, "İçi boşaltılan İslamiyet" sürecine geçmek.
Büyük Hedef, Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkan Derin Amerika taşeronu FETÖ , 17 -25 Aralık'ta yargı, 15 Temmuz'da da asker-sivil cunta darbe girişiminde bulundu.
Sürecin 2011 sonrasını Yalçın Akdoğan'ın, "Kumpastan Darbeye FETÖ " isimli kitabından okuyalım.
Siyasetçi-yazar Akdoğan'ın derin arka plana tuttuğu ışıklar, darbe sürecinin iyi analiz edilmesini, taşeron Fetullah üzerinden kurgulanan iç ve dış siyaset ihanetlerini aydınlatıyor.
Akdoğan, asker-sivil ilişkilerini, dönem içinde yaşanan olayları, FETÖ/ PYD'nin nasıl bir örgüt olduğunu, AK Parti'ye karşı yürütülen psikolojik harekâtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki liderliğini çok iyi anlatıyor.
ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ:
Yalçın Akdoğan'ın, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın liderliği üzerinde yaptığı analiz, gerçekten bir manifesto özelliğinde:
"Erdoğan halkın nabzını, hissiyatını ve efkârını çok iyi tutan, toplumsalın siyasal okumasını çok iyi yapan bir liderdir." SETA, Yeni Türkiye'nin önde gelen bir think tank kuruluşudur. SETA'nın, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbesi sonrası yaptığı Demokrasi Nöbetleri/ Yenikapı Ruhu üzerine yaptığı araştırma, halkımızın kahir ekseriyetle, "FETÖ , dış güçlerle işbirliği yapıyor.
Bu dış güç ABD'dir" dediğini gösteriyordu.
15 Temmuz Darbe girişimi sonrası halkın sokağa çıkma motivasyonları şöyle: "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısı ve camilerden okunan selalar, vatan sevgisi, ülkenin ve milletin geleceği, milli birlik ve beraberlik, Erdoğan'a sahip çıkmak, çocukların geleceği, seçilmişlere sahip çıkmak..."
SONUÇ: Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in bir askeri darbe sonucunda idam edilmesi ve benzeri sürecin (15 Temmuz) Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak da kurgulandığının Aziz Milletimiz tarafından çok iyi anlaşılması, Yeni Türkiye geleceğinin miladı olacaktır.
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Kumpastan darbeye
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bin Ladin ve FETÖ 12 Kasım 2016, Cumartesi Önceki gün, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, El-Cezire TV'ye yaptığı açıklamada teröristbaşı Gülen'i iade etmeyen,...
- Mesut Yılmaz’ı kim konuşturuyor? 11 Kasım 2016, Cuma İki soruyla yazıma başlıyorum. 1) Konuşmayan, perde arkası temasları pek seven Mesut Yılmaz 15 Temmuz sonrası...
- Dugin Ankara’da, Trump başkan 10 Kasım 2016, Perşembe Yeni ABD Başkanı Trump'a Türkiye'den mesaj... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımız kendisini...
- Kıbrıs zirvesi 09 Kasım 2016, Çarşamba Aman dikkat. Tüm gözlerin ve kulakların, ABD'nin ikiyüzlü taktikleri, ABD Başkanlık seçimleri, Fetullah'ın iadesi,...
- Derin Amerika 08 Kasım 2016, Salı Bugün Amerika'nın "görünen" başkanı belli olacak. Hillary Clinton'ın başkanlığı açıklanacak. Neden Hillary? Çünkü,...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri