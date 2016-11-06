Bülent Erandaç
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Daha çok ağlayacaklar
Ağababaların tetikçileri de işbirlikçileri de medyaları da Adalar'da, yalılarda, konaklarda, plazalarda kadeh kaldırıyorlardı. Müthiş ajanları Graham Fuller, Henry Barkey Büyükada SPLENDID PALAS HOTEL'de yeni planlar yapıyorlardı.
"Derin Amerika'nın taşeronu Fetullah'ın adamları idareye el koydu" diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Ne zaman, PKK-HDP tutuklamaları başlayınca, Washington ağlıyor, Londra ağlıyor, Berlin ağlıyor, Paris ağlıyor, Brüksel ağlıyor! PKK'ya beyin olmaktan, çadır kurdurmaktan, taktik vermekten utanmayan O AĞABALARI KARALAR BAĞLADI.
Arka bahçeleri Cumhuriyet tutuklamaları olunca hepsi ağlıyor. Avrupa Parlamentosu kendini paralıyor.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin elçileri teröre hizmet edenler için Ankara'da olağanüstü toplantıya gidiyor. Yapacağı eylemleri bile Alman istihbaratı ile Frankfurt'larda masaya yatıranlar, HDP için ağlıyorlar. Terör örgütü PKK'nın beyinlerinden Remzi Kartal, Almanya'da geziyor. Almanlar, arka bahçeleri Cumhuriyet'in operatörü Can Dündar'a sahip çıkıyorlar. FETÖ hakimleri, savcılarına kol kanat oluyorlar.
Okmeydanı'nı karıştıracaklar, kendi malları DHKP-C'yi canlandıracaklar, Avrupa terör yuvalarına para verecekler, Berlin'den gönderdikleri ajanları öğretmenlik yapacak, Alevi derneklerini örgütleyecekler, Türkiye'de bir etnik ve mezhep savaşı çıkarmak için bin bir dümen çevirecekler hiç gocunmayacaklar. Taşeronluğunu yapan PKK/HDP'liler tutuklanınca ağlamayı da iyi biliyorlar...
Kısa bir yakın tarih taraması yaparsak, AĞABABALAR İLE PKK (HDP/PYD NETWORK'Ü apaçık ortaya çıkar.
17 MART 2014: Amerika ve Brüksel (NATO) temaslarını tamamlayan Selahattin Demirtaş, ağababalarından aldığı talimat üzerine, HDP'nin en kısa grup toplantısını gerçekleştirdi. Konuşması çok kısaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Seni Başkan seçtirmeyeceğiz" dedi.
Ancak, ne kendisi ne de ağababaları (Üst Akıl) bunu engelleyemedi. Bu kez yeni bir planları devreye sokuldu. PKKPYD, Kobani'yi PKK kukla yönetiminin İdari Merkezi olarak açıkladı. Afrin ve Cizire bölgesini Kobani'yle birleştirme kararı alındı. CIA kontrolundaki DEAŞ, Kobani'ye planlı şekilde saldırtıldı. Kobani'de çatışan YPG'ye koalisyon güçleri yardıma başladı. Bugünde PYD, ABD'nin kiralık askerleri...
PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Amerika'ya götürüldü. CIA ajanı Graham Fuller, Türkiye düşmanı eski büyükelçiler Edelman ve Abramowıtz'le görüştü. Türkiye'ye döner dönmez, HDP ve PKK militanlarına ayaklanma çağrısında bulundu. 55 vatandaşımızın kanına girdi.
7 HAZİRAN 2015 seçimleri: Derin Amerika-İngiltere planı uygulandı.
Buna göre, "Yüzde 60 blok kurmak, AK Parti'nin tek başına iktidarını düşürmek, CHP-HDP hükümetine MHP'yi eklemlemek/AK Parti'nin yanına CHP'yi sokmak" planı yapıldı.
Ağababalar Demirtaş'ı, Aydın Doğan medya-Cumhuriyet'le öne çıkarmaya, CNNTÜRK'le "Sazcı Selahattin" kampanyalarıyla parlatmaya soyundular.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi, "Türkiye Partisi" ambalajıyla cilaladılar. 7 Haziran'da, AK Parti tek başına iktidar olma şansını kaybedince, çok sevindiler.
Adalar'da, yalılarda, plazalarda kadehler patlattılar. IMF valisi Kemal Derviş'i acele Türkiye'ye gönderdiler. AK Parti/ CHP koalisyon hükümeti şarkıları söylettiler. Devlet Bahçeli oyunlarını bozdu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ağababaların tezgahını dağıttı. 1 Kasım'da Aziz Milletimiz, Üst Akıl'ı şaşkına çevirdi.
SONUÇ: ONLAR, TÜRKİYE'Yİ KUŞATMAYI DENESE DE, BİZ DE ŞAŞKINLIĞA UĞRATMAYI İYİ BİLİYORUZ. KARŞILARINDA BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'Nİ GÖRDÜKÇE, ÇOK AĞLAYACAKLAR, ÇOK...
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