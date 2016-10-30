Bülent Erandaç
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Kahraman başkan
Önümüz açık ve Yeni Türkiye Treni tünelin ucunda görülen ışığa doğru hızla ilerliyor.
Ziyaret ettiğim kentlerdeki büyük değişime tanık oldukça gurur duyuyorum.
Anadolu Ajansı'nın emektar habercisi Ercan Halıcı, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'la bizi buluşturdu.
Kahramanmaraş'ta müthiş değişim var.
Başkan Erkoç kararlı, iddialı... Bu güzel ilimizi edebiyat ve şiirin Başkenti yapmanın büyük heyecanı içinde...
Kahramanmaraş, yüzyıllar boyu önemli şairler yetiştirmiş ve edebiyatımıza en çok katkıda bulunmuş illerimizden önde gelenidir. Düzenlenen Anadolu'nun en büyük 3. Kitap ve Kültür Fuarı yoğun geniş ilgiyle sürüyor. Bu yıl ki kitap fuarının ayrı bir özelliği var. Başkan Fatih Mehmet Erkoç, kitap ve kültür fuarını 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlemiş. Kalplerimizde ebediyen yaşayacak Şehit Ömer Halisdemir adına ne yapsak azdır.
Fuarda kitapseverlerin kitapla buluşmasını sağlanırken, Türkiye'nin tarihine kara leke olarak geçmiş bir gecenin sabahında yaşanan demokrasi şölenini ve demokrasi kahramanlarının da yâd edilmesi gerçekleşiyor. Kültür ve Sanat Festivalleri'nde vefat eden ünlü şair ve yazarlarımızı yad ettiren, yenilerin gönüllerde taht kurmasına vesile olan Belediye Başkanı Başkan Mehmet Fatih Erkoç'un kentteki müthiş değişimini anlatan sözleri şöyle: "Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Edeple buluşan sözümüz edebiyat olmuş, estetikle buluşan sanatımız fazilet olmuş, tarihe görkemli bir medeniyet armağan etmişiz. Maraş ise kahramanlığının yanı sıra tarihin her döneminde bu medeniyete kültür, sanat ve edebiyat alanında önemli katkılar sunmuştur. Necip Fazıllar, 7 güzel adamlar bu şehirden çıkan ve tüm Türkiye'yi saran değerlerdir. Kahramanmaraş bir ilim irfan ve sanat şehridir. Doğrusu Kahramanmaraş'a bu manada yapılan her şey yakışıyor. Biz özellikle bu dönem 2023'e giden yolda şiirin başkenti kültür ve sanat şehri Kahramanmaraş'ta edebiyata dair, kitaba dair, okumaya dair güzel işler yapma peşindeyiz. Kahramanmaraş'ın dünya edebiyat şehirleri arasında yer alması için çalışmalarımıza başladık. İnşallah kısa zamanda hak ettiğimiz unvanı 'şairler ve yazarlar kenti' olarak adımızın yanına yazdıracağız. Zengin kültür dünyamızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz." Halk şiirinin büyük ustası Karacaoğlan'dan mümtaz fikir ve edebiyat adamı Necip Fazıl'a, Erdem Beyazıt'tan Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Aşık Mahzuni'ye kadar pek çok şairi ve yazarı yetiştirmiş olan Kahramanmaraş birçok edebiyatçının yolunun kesiştiği bu güzel kent, kitapseverlere 3'üncü Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarının kapısını açtı.
Yüzlerce şair, yazar ve yayınevini okurlarla buluşturdu. Anadolu'nun en büyük kitap fuarı 227 şair ve yazar ile 256 yayınevini ağırladı.
SONUÇ: 31 Ekim 1919'da Emperyalist Fransız askerlerinin Aziz vatanımızı İşgaline karşı ilk kurşunu atarak, Kahramanmaraş'ta kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam'ı ve vatan-millet uğrunda toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rahmetle ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
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