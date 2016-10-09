Bülent Erandaç
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Meclis Musul için ağlıyordu
Tasarıya karşı olan bazı milletvekilleri Musul'suz çözümü Misak-ı Milli'den ödün vermek olarak değerlendirdiler.
5 Haziran 1926'da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan Ankara Antlaşması sorunu çözdü. Bu anlaşmanın TBMM'de onaylanması sırasında milletvekillerinin hemen hemen tamamı ağlayarak onay verdiler.
Musul-Kerkük-Halep meselelerini yakından inceleyen ve takip eden AK Parti E. Kom. Üyesi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'la yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri değerlendirdik. Selçuk Özdağ'ın "100 yıllık periyotta, Musul üzerinde oynanan oyunlar ve kurulan kumpaslar, 1920'li tarihlerde olanlarla bugün bölgede olanlar arasında inanılmaz bir benzerlik var. Musul'u Osmanlı'dan koparan zihniyet ile bugün Musul'da tezgah kuranlar aynı" sözleri her şeyi anlatıyor...
Kısaca hatırlayalım... 1926'da İngilizlerin yaşattıklarını, Anadolu'da olanları, bölgede tezgâhlananları iyice anlamak için o dönemi iyi okuyalım. O zaman isyanlar çıkarmışlardı, bugün taşeronları PKK-PYD-DEAŞ- DHKP-C ile saldırıyorlar.
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ "Esas hedef, İslam coğrafyasını parçalara bölüp paylaşmak" dedikten sonra bazı detaylar verdi: "Başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya olmak üzere büyük güçler Ortadoğu haritasını yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Düne kadar karşı kutuplarda olanların aynı coğrafyada buluşması boşuna değil. İslam coğrafyası etnik ve mezhep temelinde parçalanıyor. Herkes bu zengin topraklardan pay almaya çalışıyor. Demokrasi, insan Hakları, DEAŞ işin perdesi...
Ortadoğu etnik ve mezhep halitasının küçük bir benzeri Türkiye. Sosyal, etnik ve mezhep eksenli akrabalıklar bölgede olup bitenleri kısa zamanda bir iç sorun haline getiriyor.
Bölgedeki parçalanmışlık aynı şekilde Türkiye'ye sirayet ediyor. Bırakınız başka sebepleri sırf bu yüzden bile olsa Türkiye Ortadoğu'da olanlara kayıtsız kalamaz" Özdağ "Bundan sonra ne olacak" sorusunu da şöyle cevapladı: "Hükümetimiz bölgede menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacaktır. Bedel ödemeyi göze alamayanlar gün gelir her şeylerini kaybetmek durumunda kalırlar.
Siyaset biraz da risk alma işidir.
Geri çekilerek yapılan siyaset eldekini avuçtakini düşmana kaptırır. Asırlardır bir arada yaşayan biziz. Irak ve Suriye'ye kayıtsız kalmayacağız."
SONUÇ: Türkiyemiz, nereye el atsa muhalefet olsun diye itiraz eden, eleştiren, hatta Türkiye karşıtı safta yer almaktan çekinmeyen bir güruh var. Milli ve Bağımsız Politika izleyen ülkemiz, bir taraftan Ortadoğu'da milli menfaatlerini korumaya çalışırken öbür tarafta milli duyguları aşınmış, ülke millet şuuru örselenmiş Eski Türkiyecilere karşı mücadele veriyor.
SON SÖZ: Şu ellerin eli Türkiyemize hiç değmez... Ama dâhili işbirlikçiler, hainler, beynini batıya kiralamış olanlar canımızı çok sıkıyor, çok...
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