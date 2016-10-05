Bülent Erandaç
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Musul’u unutmadık
Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplanan TBMM'nin 1 Mayıs 1920'de, Misak-ı Milli sınırlarını şöyle tanımladı: "Hudut İskenderun Körfezi'nin güneyinden, Antakya'dan, Halep ile Katma istasyonu arasında Carablus köprüsünün güneyinde Fırat nehrine ulaşır. Oradan Deyrizor'a iner, oradan doğuya uzatılarak Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi içine alır." 100 yıl önce, İngiltere, Kerkük-Musul-Halep'i cetvelle haritalar çizerek Anadolu'dan kopardı.
Aradan yüzyıl geçti, 21'inci Yüzyıl için Arap-Kürt kardeşlerimiz üzerinde Derin Amerika-İngiltere'nin Siyonist beyinleri, harita üstüne harita hazırlıyor. Prof. Bernard Lewis, Gizli CIA Rand Corp/ Stratfor, CIA ajanları Graham Fuller-Henry Barkey, meşhur büyükelçiler Edelman/ Abramowitz, oyun üzerine oyun kuruyor.
Türkiye'nin seyretmesini istiyorlar. Olur, mu böyle şey? "Olmaz" diyen Yeni Türkiye lideri Tayyip Erdoğan konuşunca kıyametler kopuyor. Cumhurbaşkanımız, Misak-ı Milli'yi kastederek Lozan çıkışını yaptı, Osmanlı'nın parçalanmasına yol açan İttihat-Terakki'nin devamı CHP çıldırdı. Eski Türkiyeciler çıldırdı. Batı'ya beynini satmış hainlerin uykusu kaçtı.
Kriptoların nefesleri kesildi. Marksist/ sosyalist dümenlerle Batı'ya hizmet eden (Türkiye'de sol'u İngiltere kurgulamıştır) isimler panikledi. İngiltere çizecek, Amerika çizicek, Fransa-Almanya haritalar çizecek, iki imparatorluğun banisi Türkiye, seyredecek olur mu böyle şey? Gönül coğrafyamızda Haçlı Orduları cirit atacak?
Türkiye seyredecek, olur mu böyle şey?
Batı'ya beynini satmış olanlar, 760 bin kilometrekareye sıkıştırılmış Türkiye'den memnundular. Yakın coğrafyamız ile ilgilenmemiz onları çok memnun ediyordu.
Ortadoğu, Afrika, Asya'nın Müslüman ülkelerine elveren Türkiye istemiyorlardı.
İngiltere, Hindistan'ı, Pakistan'ı, Afrika'nın mazlum Müslümanları'nı yüzyıllarca sömürdü, Batı'ya beynini satmış-kiralamış dahili bedbahtların gıkları çıkmadı.
"Fransa, İtalya, Almanya Ortadoğu'da ne arıyor? Afrika'da ne arıyor" diye sormadılar. Ne zaman, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, İslam Ordusu'ndan bahsetti, Katar'a, Somali'ye Türkiye askeri üsleri kurmaya başladı, çıldırdılar. Ne zaman Yeni Türkiye, uçak gemisi, denizaltı, milli uçak, helikopter yapmaya başladı, çok rahatsız oldular. NATO-CIA-Pentagon emrindeki FETÖ militanları, Rus uçağını düşürdüklerinde, havaya girdiler. Rusya ile ilişkisi bozulan Türkiye liderliğinin ABDİngiltere'nin eline düşeceğini sandılar.
Amerikan-İsrail koridorları kurulurken, Yeni Türkiye'nin Müslüman, Arap dünyasının arasına duvarlar ördüğünü çok iyi biliyorlardı, ses çıkarmadılar.
Ne zaman, Yeni Türkiye'nin devlet aklı, Cerablus harekatını, Amerika'ya, İngiltere'ye, NATO'ya rağmen başlattı, İttihat-Terakki'nin devamı CHP, beynini Batı'ya satmış-kiralamış olanlar panikledi.
Moralleri bozuldu. Eski Türkiyecilerin, 21'inci yüzyıldaki Yeni Türkiye'nin stratejik hamlelerine kafaları basmaz. Harita çizen Batı'ya hayranlardır. Türkiye, Harita çizmeye kalkınca, akılları başlarından gidiyor. Bu haritayı unutturamadınız İngiltere. Tekrar tekrar bakıyoruz ve düşünüyoruz. Yüzyıldır unutmadık.
SONUÇ: Derin Amerika-İngiltere, yüzyılımızın yeni sömürgecilik planları hazırlıyorsa, biz, tarihin birikimiyle, o planları bozarız. Onlar, Ortadoğu-Afrika'yı parçalamaya, devletçikler kurmaya çalışırsa, biz Türk Devletlerinin, Müslüman Ülkelerin BİRLEŞMESİ için hayatımızı koyarız. Lewis'in, Fuller'in haritası varsa, bizim de var. Yeni Türkiye'nin 100 yıllık projesinin ismi, 2023-2053-2071'dir.
Bizim haritamız da MİSAK-I MİLLİ'DİR. TÜRKİYEMİZ ARTIK ÜZERİNDE HARİTA ÇİZİLECEK ÜLKE DEĞİLDİR.
TÜRKİYEMİZ ARTIK, HARİTA ÇİZECEK LİDERE, BEYNE, GÜCE, İNANCA SAHİPTİR.
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