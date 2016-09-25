Bülent Erandaç
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FETÖ-MI6-BBC
BBC-MI6-FETÖ aşkının bazı bölümlerini okuyalım:
"Almanya'dan Afganistan'a, onlarca ülkedeki bu okullara yönelik suçlamalar binlerce öğrencinin de eğitimlerini belirsizliğe sürüklüyor"muş! "Yerel kaynaklar ile Türk ortaklar, Fetullah Gülen'le resmi olarak herhangi bir bağları olmadıklarını söylüyorlar"mış!
"Ülkeler, Fetullah Gülen'i ruhani bir lider veya ilham kaynağı olarak görüyor"muş!
"Okulların, doğrudan ve açıkça mülkiyet veya biat bağlantısı yok. Bu nedenle bir kuruluşun Cemaat'le bağlantılı olup olmadığını veya ne ölçüde bağlantılı olduğunu bilmek çok güç"müş! Endonezya'da, Eğitim Bakanı "okulun idaresinden memnun"muş.
"Kenya ve Nijerya'daki yetkililer Türkiye'nin baskısına direniyor"muş.
Hollanda'daki milletvekilleri, ülkedeki yedi ilkokulun 'terör örgütüyle' bağları olduğuna ilişkin haberine tepki göstermişler.
Alman yetkililer Türkiye'nin Berlin ve Stuttgart'taki okulları incelemeleri gerektiği talebinden endişe duyduklarını dile getirmişler.
Bu ne sevgi, bu ne aşk?...
MI6-BBC-FETÖ aşkının arka planında ne var acaba?
Bu haritaya dikkatli bakınız.
FETÖ okullarının kurulduğu ülkeler ile Amerika-İngiliz derin emperyalist planları örtüşüyor.
Bu aşkın gerçek yüzü, Gizli kardinal Fetullah'ın Vatikan'a hizmet operasyon kanallarıdır.
Okulları, CIA, MI6 ajanlarınca üs yapılmakta, Rusya ve Çin'i çevreleyen ülkeler bir taraftan Amerika-İngiltere planlarına yardımcı olurken, diğer taraftan Müslüman ülkeleri dizayn etme de kullanılmaktadır.
Türkiye ve Amerika tarihinde, 1998 yılı özellikli, derinlikli bir yıldır.
Meşhur CIA ajanı Graham Fuller, Fetullah'ı, Papa ile görüştürdü.
Dinlerarası Dialog başlatıldı.
Fetullah, bir yıl sonra da ABD'ye götürüldü.
Çünkü ABD'nin Graham Fuller tarafından hazırlanmış, Ilımlı İslam stratejisi uygulamaya sokuluyordu.
Bu stratejinin bir tarafında Türkiyemiz, diğer tarafların da Ortadoğu Afrika ve Yakın Asya-Türk devletleri - Müslüman ülkeleri oturuyordu.
Fetullah ABD'ye götürüldükten sonra, Amerikan Genelkurmay'ı Pentagon'un ve CIA'nın en önemli strateji kuruluşlarından Ulusal Savunma Enstitüsü'nde önemli bir toplantı düzenlendi.
Amerika'nın Türkiye'yi çok iyi bilen CIA ajanları Graham Fuller ve Henry Barkey Amerika'nın uygulayacağı yeni senaryoları gündeme getirdi...
Üzerinde durulan senaryolardan birisi Türkiye'nin geleceğiydi.
Gizli Kardinal Fetullah'ın PKK terör örgütü ile iş birliği çerçevesinde Türkiye'de askeri darbe girişiminde bulunmasının temellerinin 1998 yılında atıldığı görülüyor.
Genelkurmay Başkanı'nın yaverinin askeri liseye sınav soruları verilerek sokulması da kendi ifadesine göre işte o yıllara denk geliyor.
Fetullah'a, MI6-BBC aşık olmasın da kim olsun?
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