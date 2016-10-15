Uluyorlar
Ülkede neyin üretileceğini bile Londra-New York hattı belirliyor.
O ülkeye "Siz sadece kahve ve kakao üreteceksiniz" diyorlar. Beş yıllık bütçeler kahve ve kakaodan gelecek gelirlere göre yapılıyor. Bir gün Amerikan elçisi geliyor. "Komşu ülkenizdeki devlet başkanı sözümüzü dinlemiyor. Oraya operasyon yapacağız.
Karargah olarak da sizin topraklarınızı kullanacağız" diyor. Afrika ülkesinin lideri kabul etmiyor. "Size komşumuza operasyon izni verirsek, birgün buralardan alıp başınızı gideceksiniz.
Biz komşumuzla baş başa kalacağız.
Düşman kardeşler niye olalım? Çok iyi geçiniyoruz" diyor. Ve hemen Amerikan medyası devreye giriyor. "Brezilya'da kahve ve kakao üretimi fazla verdi" diye balon bir haber yayınlıyor. Kahve-kakao fiyatlarını Londra ve Şikago Borsası'nda belirleniyor. Yayınlanan yalan haber üzerine Şikago borsasında kahve ve kakao fiyatları yarı yarıya düşüyor. Söz dinlemeyen Afrika ülkesinin bütçesi delik deşik oluyor, ekonomisi çöküyor, halk ayaklanıyor...
O kriz günlerinde ABD elçisi bir kez daha kapıyı çalıyor. "Şikago borsasından sana selam getirdim. Hadi gel şu komşunuza operasyon işini bir kez daha konuşalım" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her yerde "Dünya 5'ten büyüktür" diye boşuna söylemiyor. Kendi halklarının refah içinde yaşaması uğuruna, dünyanın büyük bölümünü kan gölüne çevirerek soygun düzeni kuran, sömürüyü engellemek isteyenleri deviren canavarlaşmış BATI var karşımızda.
Paraya tapıyorlar, Dolar-Euro-Sterlin uğuruna milyonlarca insana evlerini terk ettiriyorlar.
Öldürtüyorlar, anasız-babasız-eşsiz bırakıyorlar.
Bugün ABD başkanlık seçimlerindeki kampanyalarda yarış "TECAVÜZ" noktasına taşındı. İki başkan adayı da rakibinin "TECAVÜZ" dosyalarını açıyor, şahitler canlı yayınlarda ekranlarda uçuşuyor. Gayet normal işin bu noktaya gelmesi! İnsanların malına, canına, ülkelerine tecavüz edenlerin, işgal ettikleri ülkelerde namus kavramını rafa kaldıracak boşluklara zemin hazırlayanların yapacağı da budur. Emekli General Nejat Eslen Paşa ile sohbet ettik dün. "ABD çıkarları olan bölgelere askerleri veya terörist orduları ile geliyor. Çin ise Pasifik'ten yola çıktı parayla geliyor. Büyük savaş var" dedi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Çin yüzünden öldürüldüğünü açıkladı.
Pekin'in, Libya'da büyük yatırımları olduğunu, petrol işine girdiğini binlerce Çinli'nin burada çalıştığını anlattı. Çin'i Libya'dan atmak için Kaddafi'yi öldürdüler. Pekin "Yeni yol, yeni kavşak" sloganıyla geleceğin projesini başlattı.
Eslen Paşa "Denizde büyük donanma kurdular... Pasifik'ten yola çıktılar, geçtikleri her ülkede üsler kuruyorlar...
Batı'ya doğru hızlı trenler, otobanlar yapıyorlar. Çin parasıyla Londra'ya girdi, neredeyse yarısını aldı. Avrupa'ya doğru geliyorlar. İPEK YOLUNU kuruyorlar" dedi. Ve daha da öteye taşıdı olayı; "Para patlaması yaşayan Çin İstanbul'daki 3.köprüden geçerek Avrupa'ya girecek.
Bizde daha 3.köprünün stratejik önemini anlayamayan ve anlatamayan çok" dedi. Bırakın anlamayı, Gezi'de "3.köprü yapımı durdurulsun" diye devrim yapmaya kalkanlar vardı bu ülkede. Kim nereye gitmek isterse istesin Türkiye artık bir KAVŞAK...
Ve herkes buraya hızla dalıp ele geçirmek istiyor. Ve karşılarında kavşağı tutan, hazırolda beklemeyen bir Erdoğan çıkıyor. Okyanus ötesinden twit atarak "Türk bayrağına saldıran Amerikan donanması" resimleriyle mesaj vermeye kalkıyorlar. "Rusya'ya yanaşma, Çin'den uzak dur" diyorlar. PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'lerle saldırıyorlar. Bir kakao ve kahve ile ülkelerde darbe yapanlar, onun içindir hainleri de kullanarak Ankara'yı alma savaşına girdi. Onun içindir 25 bin PKK'lıya Suriye'de 800 kilometrelik hattı verecek kadar aptallaşan haritalar yayınlayıp, önce beyinlerde "Buna hazırlanın" diye bilinçaltı çalışma yapıyorlar. Obama yönetimi bir an önce Musul'u alıp desteklediği Hillary Clinton'a seçimi kazandırmak için çırpınıyor.
Oyunlar, tezgahlar, para-oy-çıkar uğuruna havada uçuşuyor. Erdoğan tüm çakallara direniyor. Onun için etrafımızda acı acı uluyorlar. 15 Temmuz HALKI, çakallar için sokağa çıkmadı mı? Ulusunlar! Biz uyanığız artık!
- Haberler
- Yazarlar
- BEKİR HAZAR
- Uluyorlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beyinsizliğe koşuyorlar 14 Ekim 2016, Cuma Türkiye öngörülemiyor. Ve bu durum bazılarını kahrediyor. Avrupa ve Balkanlar'dan tutun Ortadoğu ve Kafkaslar'a,...
- Utanmazlar 13 Ekim 2016, Perşembe Son YazBoz programında iki FBI ajanını ağırladık geçen hafta. Paul Williams, Pensilvanya'daki FETÖ çiftliğine FBI...
- Dansözler orkestrası 12 Ekim 2016, Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak hükümetini suçladı dün. "Onlarla anlaşarak Başika'da üs kurduk. Bunun kayıtları var,...
- Tavuk yemi 11 Ekim 2016, Salı İran ve Irak iki petrol devi ülke. İkisini, yem atarak birbirine kırdırdılar tam 8 yıl savaştırdılar. Şimdi Bağdat...
- Neden Yenibosna? 07 Ekim 2016, Cuma Financial Times ve The Economist İngiltere'de yayınlanır. İkisi de Londra ve New York'u, piyasaları, ABD ve İngiliz...
BEKİR HAZAR Tweetleri