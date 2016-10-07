Neden Yenibosna?
"Türkler'in Başika'da ne işi var? Derhal oradan Türk askerleri atılmalı." Ve ekliyorlar;
"Aman ha Türkler sakın Musul operasyonuna dahil edilmesin" diye... Bir bakıyoruz aynı söylem Irak Başbakanı İbadi'den geliyor. "Türkler Başika'da işgalci, derhal atılmalı... Musul operasyonuna asla dahil edilmemeli" diyor. Yani İngiltere'de ne pişerse, Irak'ta İbadi'nin ağzına düşüyor. Londra'da başlayan YAYGARA, Bağdat'ta hergün GARGARA'ya dönüşüyor. Barzani hükümetinin sözcüsü Sefin Dizani dün açıklama yapıyor. "Musul yakınlarındaki Başika kampı Bağdat hükümetinin ve Savunma Bakanlığı'nın bilgisi ve izni dahilinde kuruldu." Peki Irak hükümetinin başındaki İbadi, neden ağız değiştirip şimdi yalan söylüyor? Irak Başbakanı İbadi, anadili gibi İngilizce konuşuyor. Londra'da Manchester'de üniversitede okudu... Irak işgali sırasında İngiliz komutanlar kendisine "Hayatta kalman lazım, savaş süresince yaşamak için kendine ülke seç" dediler. İbadi "Çok sevdiğim Londra varken başkasına gerek yok" dedi. 1993-2003 arası 10 yıl Londra'da yaşadı. Kraliçe "İbadi'ye önemli bir şirkette görev verin" dedi. Kraliçenin talimatıyla 10 yıl bir teknoloji ve geliştirme şirketinde yüksek maaş alarak Genel Müdürlüğe getirildi. Şimdi, Londra'da ne yazılırsa papağan gibi onu okuyor. MUSUL koalisyonu için 60 ülke bir araya geliyor. Aralarında ABD, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Norveç, Polonya, İtalya, Macaristan, Romanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Japonya, Güney Kore, hatta Tayvan bile bulunuyor. İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve müstemlekesi Avustralya ve Kanada da var. Hatta İngiliz sömürgesi Yeni Zelanda bile... Ve dahası İngilizsever Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de... Ama Londra ve Bağdat "Aman Türkler Musul operasyonunda olmasın, Başika'dan atılsın" diye koro yapıyor. Aynı İngilizler Avrupa Birliği'nden "Oh my God Türkler geliyor" diyerek kaçıyor ve çıkıyor. Ardından İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Ankara'ya gelip "Türklerin AB'ye girmesini destekliyoruz" diyor. Basın toplantısında "Yahu siz Türkler geliyor diye batmakta olan AB'den kaçıyorsunuz, sonra gelip burada Türkler AB'ye girmeli, destekliyoruz diyorsunuz.
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diye hiçbir gazeteci sormuyor. Ardından Londra ve Berlin'i çok seven Mesut Yılmaz Hürriyet'e demeç verip "AB yolundan vazgeçersek bu ülkede neler olabileceğini düşünemiyorum" diyor. Aynı Mesut Yılmaz iktidar olduğu dönemlerde "AB'ye giden yol Diyarbakır'dan geçiyor" diyordu.
Aynı cümleler Londra ve Batı başkentlerinde döndüre döndüre yayınlanıyordu. Bugün İngilizler ve Avrupa Ortadoğu'da kan kaybediyor. Ve Diyarbakır'dan çok Somali'ye, Katar'a kurduğumuz askeri üsleri dert edinip kahroluyor. Suudi Arabistan'a üs kuracağımız haberleri ile yıkılıyor. Musul'un dibindeki Başika askeri üssümüz ile deliye dönüyor.
Bizi içeride tutuyorlar, türbanla, Diyarbakır ile oyalıyorlardı. Şimdi Ankara onları askeri üslerimizle, Başika ile oyalanır hale getirdi.
Devran değişti, önümüzdeki yıllar Türk ASRI olacak... Hiçbir güç bunu engelleyemeyecek.
Dünya bugün Obama ile Putin arasında Erdoğan'ın arabulculuk yapacağını konuşuyor.
Londra kenarda kalmış, Başika askeri üssümüze gazeteleri ile saldırıyor ve İbadileri saldırtıyor. Yenibosna'da dün terör uşaklarını kullanarak bombalı saldırı yaptırdılar. Peki neden Yenibosna? Bakın ilçenin tarihinde ne yazıyor? "Osmanlı orduları 1356 tarihinde Rumeli'ye ayak bastıktan sonra Bizans'a yakınlığı sebebiyle YENİ BOSNA 'ya yerleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden önce Osmanlı ordusu Yenibosna'da konaklamış; askerlerin atları buradaki geniş çayırlıklarda otlatılmıştır. YENİ BOSNA 1453 İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'nın Rumeli'ye yaptığı seferlerde ASKERİ ÜS, KARARGAH rolünü üstlenmiştir." Adamlar tarihimizi ve bir çağın nasıl kapanıp yenisinin hangi ASKERİ ÜSTE açıldığını çok iyi biliyor. Ve OSMANLI RUHU Başika'da doğacak diye ödleri patlıyor.
Yenibosna mesajı "BAŞİKA'dan çık" mesajıdır.
- Haberler
- Yazarlar
- BEKİR HAZAR
- Neden Yenibosna?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 62 Karun 06 Ekim 2016, Perşembe Herkesin gözü Musul'da... 1. Dünya Savaşı sonrası orada askerlerimiz olmasına rağmen Musul'u İngilizler'e verdik....
- Adam ve kadın 05 Ekim 2016, Çarşamba Kadıncağız 1994'te doğdu. Kuzey Batı Classaen lisesini bitirdiğinde garibandı. Üniversitede okumak istiyordu ama...
- İdük? 04 Ekim 2016, Salı Teröre sarılan devletler dünyada yeni bir akımın da öncüsü oldu. Teröristten "MEDET" uman insan hakları savunucusu,...
- Çocuklara anlatın 30 Eylül 2016, Cuma 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildi. Türkiye'yi işgal planıydı. İşgalden pay almak isteyen devletlerin...
- Hoşt geldiniz 29 Eylül 2016, Perşembe Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyordu. Kabus görenler vardı. Ellerindeki medya ile saldırıya geçtiler,...
BEKİR HAZAR Tweetleri