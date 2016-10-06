62 Karun
1. Dünya Savaşı sonrası orada askerlerimiz olmasına rağmen Musul'u İngilizler'e verdik. Lozan'da Musul konusunun bir yıl sonraya bırakılmasına karar verildi. Türkiye referandum yapılmasını istedi. İngilizler bize pek uzak olmayan açıklamayla geldi, "Halk cahil, herkesin oyu bir mi olur" diyerek reddetti. Musul için görüşmeler başladığında, aniden garip olaylar başladı.
Kabileler ayaklanmaya başladı.
İngilizler bu ayaklanmayı bahane ederek Musul'u işgal etti. Türkiye "Ayaklanmayı başlatan, kabilelere silah dağıtan İngilizler" diye bağırıyordu ama dinleyen yoktu.
Musul böyle gitti. Aradan yıllar geçti.
ABD, İngilizler'in hazırladığı yalan raporla "Irak'ta kimyasal silah var" diyerek Irak'ı Kraliçe'nin askerleri ile birlikte işgal etti.
O günden beri üretilen petrolün 1 doları Irak'ta kaldı, 99 doları Amerikan ve İngiliz şirketlerine gitti. Savaş, kaos, bölgede ölen milyonlarca insan, gözyaşı ve kan gölleri petrol şirketlerini KARUN gibi zengin etti.
2012'de 850 milyon kişi günde 2 dolar gelirin altında yaşıyordu. 2013'te dünya nüfusunun yüzde 10.7'si açlık sınırındaydı.
Bunun yüzde 50'si Afrika'daydı. Buna karşılık ortada korkunç bir dengesizlik vardı. Dünyanın en zengin 62 milyarderi servet içinde yüzüyordu. Yeryüzünde yaşayan yüzde 50'lik nüfusun servetine sahiptiler. İnsanoğlu'nun bugün hayatta olan yüzde 1'lik kısmının varlıkları, 2016 sonunda yüzde 99'u geçecek. Savaşlara, kaoslara, teröre rağmen zenginler, dünya nüfusunun yüzde 1'i tüm hızıyla kazanmaya devam ediyor. Dünyadaki gözyaşı, kan ve krizler, katliamlar onları etkilemediği gibi ceplerini daha fazla dolduruyor. En tepedeki 62 milyarder zaman zaman konferanslara katılıyor, üniversite öğrencilerinin karşısına çıkıyor.
"Başarı"dan bahsediyor, kazanma sırlarını anlatıyor. Herkes için refahı sağlayacak ekonomiler konusunda ahkamlar kesiyor.
Gelecek kuşaklara refah içinde bir dünya bırakmaktan bahsediyor. Ancak hiçbiri yalnızca YÜZDE 1'lik kesim için nasıl ayak oyunları yapıldığını, hangi tezgahların kurulduğunu, gezegenin küçük mutlu azınlık için nasıl bir sistem içine sokulduğunu anlatmıyor. Sadece ve sadece kazanıyorlar ve servetlerini katlamaya devam ediyorlar. Eğer bir düşüş yaşanırsa, birden bir el devreye giriyor ve ortalık kan gölüne dönüyor. Her türlü savaştan mutlu azınlık yüzde 1'in kazançlı çıktığını tüm ekonomik göstergeler ortaya koyuyor. Credit Suisse bir araştırma yaptı. En zengin yüzde 1'lik kesimin servetinde 2000 ila 2009 yılları arasında her yıl düşüş yaşandığını tespit etti.
Yükseltmek için kaos lazımdı. Arap baharı 18 Mart 2010'da Tunus'ta başladı. Yani, yeryüzünde en zengin yüzde 1'in dokuz yıl kaybetmesinden bir yıl sonra. 25 Ocak 2011'de Mısır sokağa döküldü... Ardından 15 Şubat 2011'de Libya iç savaşı geldi. 15 Mart 2011'de ise Suriye'de iç savaş başladı.
15 Temmuz'da da CIA destekli darbe girişimine maruz kaldık. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede FETÖ'nün sadece Türkiye'den kaçırılan paralarla 150-200 milyar dolarlık parasal büyüklüğe ulaştığı belirtildi. FETÖ dünyanın en zengin 62 milyarderinden çoğunu solluyor şu anda. Ve en zenginlerin yaşadığı ABD'de CIA tarafından korunuyor. Amerikan kongresine, başkan adaylarına milyonlarca dolar bağış yağdırıyor. Tıpkı diğer dolar milyarderleri gibi. 100 ülkede 500'ün üzerinde okul açarak, oralarda geleceğin başbakanlarını ve devlet başkanlarını yetiştiriyor. O ülkelerden ne kadar para kaçırdı bilinmiyor ama Afrika'da rafinerileri istediği patronlara tepside sunacak güce geldikleri herkesçe malum. Ortada şirketlere çalışan ve dünyayı yöneten güçler, devletler var. Artık terör orduları ile ülkeleri dizayn ediyorlar.
Bunu saklamaktan da vazgeçtiler, açık açık gözümüze sokacak kadar yüzsüzleştiler.
Sonuçta tüm tezgahlar DOLAR aşkına kuruluyor. Dünyada gelmiş geçmiş en büyük PARA savaşları yaşanıyor.
Bölgemiz siyah petrol fışkırıyor, yeşil Benjamin'e dönüşüyor. Oralara uzanmak isteyen tek geçiş yolu ANKARA'yı almak istiyor. Ülkemize yapılan tüm saldırılar bundan kaynaklanıyor. Bu ülke kendini DOLAR'a satanları asla unutmayacaktır.
Ve asla meydanı hainlere bırakmayacaktır.
Unutmayın; hiçbir ülkede 6 dakikada 6 milyon sokağa çıkmaz!
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