Adam ve kadın
Arkasında böyle iyiliksever bir ADAM vardı.
Ona hayatı boyunca öyle iyiliklerde bulundu ki, babası yapamazdı. Adam en son kadının Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olmasını sağladı. Ne iyi bir adamdı bu! Durmak bilmiyordu, hayırseverlikte sınır tanımıyordu. Nitekim adam aldı o kadını karşısına "Artık siyasete gir" dedi.
Babası gibi sevdiği adamı mı kıracaktı? Tüm seçim kampanyasında MİLYONLARCA DOLARLIK masrafı adam karşıladı. "Kızım sana feda olsun" dedi. Kadın bir anda uzun kolları olan adamın üflemesiyle kendini Massachusetts Senatörü olarak buldu. Kadın hayatını değiştiren, kariyerini planlayan hayırsever işadamına minnet borçluydu. Fırsat buldukça adamın evine koştu, babasıymış gibi sarıldı, nasihatlerini dinledi. Kadın şimdi 67 yaşında... Hillary Clinton'un başkan yardımcısı adayları içinde en güçlü isim. Sağ olsun, ona manevi babalık yapan ADAM bu konuda da devreye girmişti. Dedik ya adam çok uzun kollara sahipti. Şimdi Hillary kazanırsa, 16 yaşından beri kendisine evladı gibi sahip çıkan adam sayesinde o kadının ABD başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hatta daha ileri gidenler var. "Hillary hasta...
6 ay sonra Amerikan Anayasasının 25. Maddesi devreye girecek" diyenler çoğunlukta. Peki o 25. maddede ne yazıyor?
"Başkanlık koltuğu boşaldığı takdirde, yerine başkan yardımcısı geçer. Başkan sağlığı nedeniyle görevine devam edemeyecek durumdaysa, yetkilerini başkan yardımcısına bırakır. Başkan yardımcısı, başkanın görevini yerine götüremediğine inanıyorsa kabineyi toplar ve çoğunluğu elde eder ve başkan olur." Hillary kazandığı takdirde, yerini hastalığı nedeniyle yukarıda anlattığım dünyanın en talihli kadınına bırakacağı artık ABD'de açık açık yazılıyor. Hatta "Kadın seçime girse kazanamazdı.
Ama Hillary onu Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna taşımak için basamak olmayı kabul etti" diyenler de var. Çünkü Hillary de tıpkı anlattığım bu talihli kadın gibi hayatını, kariyerini aynı adama borçlu. Peki kim bu kadın? Efendim, adı Elizabeth Warren... Okuyacak parası olmadığı günlerden itibaren Elizabeth'e baba gibi sarılıp yatırım yapan ADAM kim peki?
Kim bu Elizabeth gibi bir garibanı tam 50 yıl destekleyerek Beyazsaray'a başkan adayı olabilecek noktaya taşıyan hayırsever? Efendim onun adı Rotschild... Adam, petrolden, madenlere, silaha ne ararsan alıp satan, ABD ve İngiliz Merkez Bankalarının sahibi, İsrail'in kurucusu, 100 trilyon doların üzerinde serveti olan bir ADAM işte. Adamımız için, "Kraliçe Elizabeth ondan izin almadan Londra'ya giremez" diyen İngiliz gazetecileri Yazboz programımızda yayınlamıştık.
Şimdi Amerikan gazeteleri Washington'daki bir başka Elizabeth'in, ondan izin alarak Beyazsaray'a hazırlandığını yazıyor. Dünya böyle yönetiliyor işte. Elizabethlere daha 16 yaşındayken yatırımlar başlıyor. Okuldayken el veriliyor, alınıyor, taşınıyor yükseklere...
E ne de olsa adam yatırımcı... Okullarda çengel atılan çocuklardan Elizabeth... Bana birilerini hatırlatıyor... Sanki hiç yabancı değil, "Okulda, dershanede çengel atma" işi.. Neyse biz devam edelim... Efendim, dün Suudi sermayesinin ABD'de 750 milyar dolar, İngiltere'de 800 milyar dolar olduğunu yazmıştım. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt'in de Londra'da 1.7 trilyon doları yatıyor. Şubat 2016 itibariyle Körfez ve Suud parası olarak 8.1 trilyon dolar ABD, Avrupa ve Çin'de geziyor. Bunun 4.7 trilyon doları Avrupa'da... 100 trilyon dolarlık ADAM'ın seyredecek hali yok. DEAŞ Rakka'da bitecek ama kaçan terörist Libya'ya yerleştiriliyor.
Geçen hafta Rodos'ta gizli toplantı yapıldı.
Konusu; "Eyvah Afrika'dan önümüzdeki yıl 1 milyon mülteci Avrupa'ya gelecek" idi... DEAŞ'ı Libya'ya daha fazla sürecek, kaoslarla oradan milyonları Avrupa'ya kaçırtacak ve AB'yi batırtacak, trilyon dolarları ADAM'a çekecek Elizabeth'lere ihtiyaç var.
Adamlar 50 yıl öncesinden Elizabeth'i boşuna bulmuyor! PKK'dan, PYD'ye, DEAŞ'tan, FETÖ'ye kadar bilumum ürettikleri mikserleri kullansın diye. Mutfak Elizabethsiz olur mu?
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