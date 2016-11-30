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  1. Emeklilik yaşını bekleyecekler dikkat!
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba

Vergi indiriminden erken emeklilik

Sigortadan erken emekli olabilmek için sakat raporu alsam, erken emekli olur muyum? 5...469766 Nolu SMS
Özür grubundan emekli olacakların daha az prim gün ile, işe giriş tarihine göre ve yaş şartı aranmaksızın diğer çalışanlardan daha önce emekli olma imkanları vardır. Özürlü durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranından fazla özrünüzün olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. İş bununla da bitmiyor. Özrünüzün yüzde oranının ne olduğu, ilk işe başlama tarihiniz, ödemiş olduğunuz prim gün sayısı ve kaç yıllık sigortalı olduğunuz da önemli. Bu nedenle şu anda aylık alıp almayacağınızı söylememiz yanlış olur.

2.5 yıldır aynı firmada çalışmaktayım. İzin vermiyorlar. Ayrılırsam tazminat alabilir miyim? 5...354420 Nolu SMS
Yıllık izin hakkının keyfi ve sübjektif nedenlerle kullandırılmaması hukuka aykırıdır. Yönetmelikte belirtildiği şekilde talepte bulunulması halinde işverenin keyfi nedenlerle işçiye yıllık iznini kullandırmaması işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu taşıyabilecektir. Bu nedenle fesihte işçi tazminata hak kazanır. Sizde bu nedenle işten ayrılırsanız tazminat hakkınız olur.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
12.08.2006 tarihinde sigortalı oldum. 27.09.2015 yılında yüzde 40 engelli raporu aldım. 27.12.2015 tarihinde engelli kadrosundan işe başladım. Acaba hangi yıl emekli olabilirim? E. Onur ŞENLER
İşe girişiniz ve vergi indirimi raporunuza göre 20 yıl, 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 20 sigortalılık sürenizin dolacağı 12.08.2026 tarihine kadar 4400 prim günü tamamlayarak bu tarihte, tamamlayamazsanız 4400 günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz.

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