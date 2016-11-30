Vergi indiriminden erken emeklilik
Özür grubundan emekli olacakların daha az prim gün ile, işe giriş tarihine göre ve yaş şartı aranmaksızın diğer çalışanlardan daha önce emekli olma imkanları vardır. Özürlü durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranından fazla özrünüzün olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. İş bununla da bitmiyor. Özrünüzün yüzde oranının ne olduğu, ilk işe başlama tarihiniz, ödemiş olduğunuz prim gün sayısı ve kaç yıllık sigortalı olduğunuz da önemli. Bu nedenle şu anda aylık alıp almayacağınızı söylememiz yanlış olur.
2.5 yıldır aynı firmada çalışmaktayım. İzin vermiyorlar. Ayrılırsam tazminat alabilir miyim? 5...354420 Nolu SMS
Yıllık izin hakkının keyfi ve sübjektif nedenlerle kullandırılmaması hukuka aykırıdır. Yönetmelikte belirtildiği şekilde talepte bulunulması halinde işverenin keyfi nedenlerle işçiye yıllık iznini kullandırmaması işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu taşıyabilecektir. Bu nedenle fesihte işçi tazminata hak kazanır. Sizde bu nedenle işten ayrılırsanız tazminat hakkınız olur.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
12.08.2006 tarihinde sigortalı oldum. 27.09.2015 yılında yüzde 40 engelli raporu aldım. 27.12.2015 tarihinde engelli kadrosundan işe başladım. Acaba hangi yıl emekli olabilirim? E. Onur ŞENLER
İşe girişiniz ve vergi indirimi raporunuza göre 20 yıl, 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 20 sigortalılık sürenizin dolacağı 12.08.2026 tarihine kadar 4400 prim günü tamamlayarak bu tarihte, tamamlayamazsanız 4400 günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Vergi indiriminden erken emeklilik
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Emeklilik yaşını bekleyecekler dikkat! 28 Kasım 2016, Pazartesi Özel bir firmada işçi olarak çalışıyorum. Primim tamamlandı, yaşı bekliyorum. Yaşı bekleyeceğimi belirterek tazminatımı...
- İşe giriş tarihi çok önemli 26 Kasım 2016, Cumartesi 05.10.1959 doğumlu olup, 1976 yılında SSK'ya giriş yaptım. Fakat arada bir hayli boşluğum var. Toplam 2600 günüm...
- İkinci bir işte çalışmak yasal mı? 25 Kasım 2016, Cuma ■ İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu?...
- Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder? 24 Kasım 2016, Perşembe Haftada 3 gün kısmi olarak çalışıyorum. Kısmi süreli çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakları ne zaman doğar?...
- İşçi haftada kaç saat çalışır? 22 Kasım 2016, Salı Özel bir firmada çalışıyorum, sabah 8'de işbaşı yapıp akşam saat 7'ye kadar çalışıyoruz. Hakkımız nedir? 5...204652...
- Emeklilik yaşını bekleyecekler dikkat!
- İşe giriş tarihi çok önemli
- İkinci bir işte çalışmak yasal mı?
- Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder?
- İşçi haftada kaç saat çalışır?
- Yetim aylığı
- Kaç yıla kadar izin ücreti ödenir?
- Tazminat ödenmiyorsa ne yapılmalı?
- Tazminata neden olan sağlık sorunları
- Bağ-Kur borçlanması