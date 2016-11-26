İşe giriş tarihi çok önemli
İki türlü emekli olabilirsiniz. Birincisi 5000 günü tamamlarsanız tam emekli, ikincisi 3600 prim günü tamamlayıp kısmi emekli olabilirsiniz. Ancak kısmi emekli yani 3600 günden emeklilikte ince bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer SSK girişiniz 08.09.1976 tarihi ve öncesi ise 400 gün daha prim ödeyerek 3600 prim günü tamamlayıp hemen emekli olabilirsiniz. Fakat SSK girişiniz 08.09.1976 tarihinden sonra ise bu sefer yaş ve kademeye giriyor ve 60 yaşa tabi oluyorsunuz. Çünkü hem 55 yaşınız hem de prim gün sayınız 24.05.2014 tarihinden sonra doluyor. Bu durumda yine 3600 günü tamamlayarak 05.10.2019 tarihini bekleyebilirsiniz. Bu nedenle SSK giriş tarihiniz çok önem arz ediyor. Siz de yaptığım açıklamalara göre şartlarınızı değerlendirebilirsiniz.
Haziran 2013'te işe başladım ama sigortamı 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlattılar, sigortasız çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim? Halen aynı iş yerinde çalışmaktayım. 5...505625 Nolu SMS
İşyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatının hesabında ilk işe giriş tarihiniz esas alınır. Bunun içinde iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin tespit edilmesi ve giriş tarihinizin belirlenmesi gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
17.10.1966 doğumluyum, 1993 SGK girişim var. Askerlik borçlanması yapmadım, ne zaman emekli olabilirim? 5...515348 Nolu SMS
1993 tarihindeki girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5600 prim günü tamamlayarak, 17.10.2019 tarihinde emekli olabilirsiniz.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- İşe giriş tarihi çok önemli
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İkinci bir işte çalışmak yasal mı? 25 Kasım 2016, Cuma ■ İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu?...
- Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder? 24 Kasım 2016, Perşembe Haftada 3 gün kısmi olarak çalışıyorum. Kısmi süreli çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakları ne zaman doğar?...
- İşçi haftada kaç saat çalışır? 22 Kasım 2016, Salı Özel bir firmada çalışıyorum, sabah 8'de işbaşı yapıp akşam saat 7'ye kadar çalışıyoruz. Hakkımız nedir? 5...204652...
- Yetim aylığı 21 Kasım 2016, Pazartesi Eşim 2008'de vefat etti. Sigortası az olduğundan, bana maaş bağlanmadı. Fakat SSK'dan kendi adıma emekliyim. Vefat...
- Kaç yıla kadar izin ücreti ödenir? 18 Kasım 2016, Cuma Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. İzin parası ödeyecek...
- İkinci bir işte çalışmak yasal mı?
- Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder?
- İşçi haftada kaç saat çalışır?
- Yetim aylığı
- Kaç yıla kadar izin ücreti ödenir?
- Tazminat ödenmiyorsa ne yapılmalı?
- Tazminata neden olan sağlık sorunları
- Bağ-Kur borçlanması
- Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün mü?
- İşyerinin devri ücretli izni etkilemez