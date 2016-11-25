İkinci bir işte çalışmak yasal mı?

■ İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? 5...643835 Nolu SMS



İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir.

Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok.

Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir.

Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.



■ 28.10.1981 doğumluyum, 14.09.1998'den sigorta girişim var fakat ilk prim ödemesi 23.11.1999'dan. Şu anda SSK'dan 3665, Bağ-Kur'dan 54 günüm var. 2013 yılında yüzde 60 engelli raporu ve vergi muafiyeti raporu aldım. 5...170890 Nolu SMS



1998 yılındaki işe girişiniz muhtemelen stajdan dolayı. Böyle ise emeklilikte geçerli değil. Emeklilikte geçerli olan ilk emeklilik priminin yattığı tarihtir. Bu nedenle biz 1999'u baz alacağız. Vergi indirim raporunuz varsa 1999 girişinize göre 17 yıl, 3840 prim şartlarına tabisiniz. Yılınız 23.11.2016'da dolacak. Bu tarihe kadar 3840 gününüz tamamlanırsa emekli olursunuz, yoksa prim günü tamamlayıp emekli olursunuz.



Ne zaman emekli olurum?



■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS



İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.



