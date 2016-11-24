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  1. İşçi haftada kaç saat çalışır?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 24 Kasım 2016, Perşembe

Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder?

Haftada 3 gün kısmi olarak çalışıyorum. Kısmi süreli çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakları ne zaman doğar? 1 yıllık süre çalıştığımız günlerin toplamı üzerinden mi hesaplanır? 5...871469 Nolu SMS
Kısmi süreli iş akdi kapsamında çalışan işçilerin yıllık ücretli izine hak kazanabilmek için beklemeleri icap eden 1 yıllık sürenin hesabında, işçinin yıl içerisinde çalıştığı günlerin toplamı değil, iş ilişkisinin devam ettiği süre dikkate alınır. Örneğin; 15.12.2015'te işe giren ve haftanın 3 günü, günde 6 saat çalışan işçinin yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanacağı, çalışmaya başladığı güne bakılarak belirlenir. Yani bu işçi yıllık ücretli izne 15.12.2016'da hak kazanacaktır.

17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, 2130 günüm var. SSK girişimden sonra 2 çocuğum oldu. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? 5...911000 Nolu SMS
SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. 1 çocuk için 2 yıl, yani 720 gün kazanabilirsiniz. 3600 gün ile emeklilik için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 17.01.2029'u beklemeniz gerekmektedir. Normal emeklilik için ise; 5075 prim günü tamamlayıp prim günün tamamlandığı tarihte emeklilik talebi verebilirsiniz. Bunun için doğum borçlanması yapıp 720 gün kazanabilir ve eksik olan 2225 günü ( 6 yıl eder) prim ödeyerek tamamlayıp 6 yıl sonra emekli olabilirsiniz. 5075 günü tamamlamaya giderseniz, çalışmadan isteğe bağlı ödemeniz halinde sakın aralıksız 3.5 yıl ya da başka bir tabirle 1260 gün ödemeyin. Çünkü 1260 günü isteğe bağlıdan tamamlarsanız Bağ-Kur emeklilik şartlarına tabi olursunuz ki o zaman bu saydığım şartlardan emekli olmanız hayal olur. Bu nedenle önce 3 yıl sigortalı bir işte çalışmaya gayret edin ve kalan 3 yılı çalışmazsanız isteğe bağlı ödeyerek tamamlamanızda sakınca yok.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5...940878 Nolu SMS
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp 1 yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilik hesabında geçerli değil.
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