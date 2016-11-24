Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder?
Kısmi süreli iş akdi kapsamında çalışan işçilerin yıllık ücretli izine hak kazanabilmek için beklemeleri icap eden 1 yıllık sürenin hesabında, işçinin yıl içerisinde çalıştığı günlerin toplamı değil, iş ilişkisinin devam ettiği süre dikkate alınır. Örneğin; 15.12.2015'te işe giren ve haftanın 3 günü, günde 6 saat çalışan işçinin yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanacağı, çalışmaya başladığı güne bakılarak belirlenir. Yani bu işçi yıllık ücretli izne 15.12.2016'da hak kazanacaktır.
17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, 2130 günüm var. SSK girişimden sonra 2 çocuğum oldu. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? 5...911000 Nolu SMS
SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. 1 çocuk için 2 yıl, yani 720 gün kazanabilirsiniz. 3600 gün ile emeklilik için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 17.01.2029'u beklemeniz gerekmektedir. Normal emeklilik için ise; 5075 prim günü tamamlayıp prim günün tamamlandığı tarihte emeklilik talebi verebilirsiniz. Bunun için doğum borçlanması yapıp 720 gün kazanabilir ve eksik olan 2225 günü ( 6 yıl eder) prim ödeyerek tamamlayıp 6 yıl sonra emekli olabilirsiniz. 5075 günü tamamlamaya giderseniz, çalışmadan isteğe bağlı ödemeniz halinde sakın aralıksız 3.5 yıl ya da başka bir tabirle 1260 gün ödemeyin. Çünkü 1260 günü isteğe bağlıdan tamamlarsanız Bağ-Kur emeklilik şartlarına tabi olursunuz ki o zaman bu saydığım şartlardan emekli olmanız hayal olur. Bu nedenle önce 3 yıl sigortalı bir işte çalışmaya gayret edin ve kalan 3 yılı çalışmazsanız isteğe bağlı ödeyerek tamamlamanızda sakınca yok.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5...940878 Nolu SMS
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp 1 yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilik hesabında geçerli değil.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşçi haftada kaç saat çalışır? 22 Kasım 2016, Salı Özel bir firmada çalışıyorum, sabah 8'de işbaşı yapıp akşam saat 7'ye kadar çalışıyoruz. Hakkımız nedir? 5...204652...
- Yetim aylığı 21 Kasım 2016, Pazartesi Eşim 2008'de vefat etti. Sigortası az olduğundan, bana maaş bağlanmadı. Fakat SSK'dan kendi adıma emekliyim. Vefat...
- Kaç yıla kadar izin ücreti ödenir? 18 Kasım 2016, Cuma Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. İzin parası ödeyecek...
- Tazminat ödenmiyorsa ne yapılmalı? 16 Kasım 2016, Çarşamba ■ SGK'dan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama işyerim ödemek istemiyor. Ne yapmalıyım? 5...584292...
- Tazminata neden olan sağlık sorunları 15 Kasım 2016, Salı Özel bir şirkette çalışan bayanım. Sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldığımda kıdem...
- İşçi haftada kaç saat çalışır?
- Yetim aylığı
- Kaç yıla kadar izin ücreti ödenir?
- Tazminat ödenmiyorsa ne yapılmalı?
- Tazminata neden olan sağlık sorunları
- Bağ-Kur borçlanması
- Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün mü?
- İşyerinin devri ücretli izni etkilemez
- 3600 günle emeklilik mümkün
- İşe iadede aranan şartlar