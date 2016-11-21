Yetim aylığı
Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanma imkanı olmuş olsaydı hem eşiniz üzerinden ölüm aylığı hem de kendi emekliliğinizden dolayı emekli aylığınızı alabilirdiniz.
01.01.1964 doğumluyum. 10.07.1995 işe giriş, 17.01.2015 terk tarihim. Askerliği ne kadar borçlanmalıyım? Ne zaman emekli olurum? 5...534462 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14 aylık askerlik borçlanması ile yaşınızı bir yaş geriye çekebilirsiniz ancak sizin sorununuz yaş ile ilgili değil 25 yıl şartı ile. Şöyle ki, 14 ay borçlandınız ve 54 yaşa tabi oldunuz varsayalım. 54 yaşınız 01.01.2018 yılında dolacak ama 25 yıl yaşınız 10.05.2019 tarihinde dolacak. Bu nedenle askerliğiniz kaç ay ise hepsini borçlanmanız ve işe giriş tarihinizi mümkün olduğunca geriye çekmeniz avantajınıza olacaktır. Örnek verecek olursak, askerliğinizin 18 ay olduğunu varsayalım. İşe girişinizi 18 ay geri çekersek işe girişiniz 10.01.1994 tarihine gelir. Bu durumda 25 yıl şartınız 10.01.2019 tarihi olur. Böylece emeklilik tarihiniz de bu tarih olacaktır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1972 doğum tarihim. 01.06.1987 tarihinden SSK girişim bulunuyor. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? 5...933954 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
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