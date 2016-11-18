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  1. Tazminat ödenmiyorsa ne yapılmalı?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 18 Kasım 2016, Cuma

Kaç yıla kadar izin ücreti ödenir?

Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. İzin parası ödeyecek miyiz? B.Y.
İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.

1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Geriye dönük hak verildi mi? Nurşen
Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta. Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak, 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme gibi bir durum söz konusu değil.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.09.1959 doğum tarihim. 20.11.1997 SGK başlangıçlı çalışanım. Askerliğimi 1982'de yaptım. İsmail TASBASI
Tam emeklilik için 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş şartınız ve prim boşluğunuz yoksa prim gününüz tamamlanmış. Ancak 25 yıl şartınız 2022 yılında doluyor. Askerliği borçlansanız bile işe giriş 1996 yılı olacağından, yine 2021 yılından önce tam emekli olamıyorsunuz. Kısmi yani yaştan ise 60 yaşa tabi olduğunuzdan, zaten 26.09.2019 tarihinde kısmi emekli olabileceksiniz. Bu nedenle bundan sonra prim ödemeseniz bile 26.09.2019 tarihinde emekli olabilirsiniz. Bu tarihten önce emekli olma imkanı yok.
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