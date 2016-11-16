Tazminat ödenmiyorsa ne yapılmalı?
Önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin.
Yine ödemezse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.
Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesinde dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.
■ Çalıştığımız firma isim değiştirdi. 'Eski firmadan hiçbir alacağımız yoktur' yazısı imzalatmak istiyorlar.
Sorduğumuzda 'Bu formalite' diyorlar. İmzalarsak haklarımız kaybolur mu? Yeni şirkette çalışmaya devam edersek, işe yeni başlamış gibi mi olacak? 5...763543
İşyerinden tüm alacaklarınızın ödendiğine dair, alacağınızın olmadığına ilişkin yazı imzalarsanız ileride sizin için sıkıntı olur. Haklarınızla ilgili ileride dava açtığınız zaman bu sizin aleyhinize kullanılır. Böyle bir belgeyi imzalamayın.
Hiçbir işlem yapmadan yeni şirkette çalışmaya devam etmeniz halinde, İş Kanunu'na göre işyerinin devri olarak kabul edileceğinden haklarınız ölmez. İlk işe giriş tarihinden itibaren devam ederek yeni işverenliğe geçer.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM
■ Ben 22.06.1971 doğumlu bayanım. Bağ-Kur başlangıcım 28.12.1995, toplam Bağ-Kur primim 5608 gün (15 yıl, 6 ay, 28 gün). Bundan sonra SSK'ya geçtim. 450 gün yatırdım ve hâlâ yatırmaktayım. Ne zaman emekli olurum? Mustafa ARSLAN
28.12.1995 tarihindeki Bağ-Kur başlangıcınıza göre SSK'dan 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
SSK'ya tabi olabilmeniz için 810 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.
52 yaşınız 2023 yılında tamamlanacak.
Bu durumda 810 gün daha çalışarak 22.06.2023 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 26.09.1974 doğum tarihim. SSK girişim 01.1996. Bağ-Kur 12 yıl 1 ay 10 gün. Sigorta toplamım bin 434 gün. Askerlik 1994-1996 arası yapıldı. Ne zaman emekli olurum? 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3.5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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