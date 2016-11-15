Tazminata neden olan sağlık sorunları
İş Kanunu'na göre işçi iş sözleşmesini sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak fesh edebilir ve tazminat talep edebilir. Bunun dışındaki bir sağlık nedeniyle iş sözleşmesini fesh ederse tazminat talep edemez.
Emekli olarak bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...076153 Nolu SMS
İhbar tazminatı İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmektedir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994'te 18 ay yaptım. Askerlik borçlanması ile ne zaman emekli olurum? 5...554876 Nolu SMS
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık borçlanma ile 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Böylece 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029'da emekli olabilirsiniz.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Tazminata neden olan sağlık sorunları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bağ-Kur borçlanması 11 Kasım 2016, Cuma ■ Herhangi bir oda kaydım yok ama 10 yıllık mükellefiyetim var. Bağ-Kur'dan borçlanabilir miyim? 5...200327 Nolu...
- Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün mü? 10 Kasım 2016, Perşembe Bir firmada 3 yıldır çalışmaktayım. İşten ayrılmak istedim fakat çıkışımı vermediler. İş sözleşmesini tek taraflı...
- İşyerinin devri ücretli izni etkilemez 09 Kasım 2016, Çarşamba İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan...
- 3600 günle emeklilik mümkün 08 Kasım 2016, Salı 26.02.1975 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.10.1997, 7 yıl Bağ-Kur'luydum. Şu an ise sigortalı bir işte çalışıyorum....
- İşe iadede aranan şartlar 07 Kasım 2016, Pazartesi İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? 5...543296 Nolu...
- Bağ-Kur borçlanması
- Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün mü?
- İşyerinin devri ücretli izni etkilemez
- 3600 günle emeklilik mümkün
- İşe iadede aranan şartlar
- Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi?
- Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin
- 3600 prim günle kimler emekli olabilirler?
- Sözleşmede yasaya aykırı hüküm olmaz
- Emeklinin ihbar tazminatı hakkı