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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 11 Kasım 2016, Cuma

Bağ-Kur borçlanması

Herhangi bir oda kaydım yok ama 10 yıllık mükellefiyetim var. Bağ-Kur'dan borçlanabilir miyim? 5...200327 Nolu SMS

04.10.2000 ile 01.10.2008 tarihlerinde yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasaları ile bu tarihlerden sonra ticari faaliyete başlayıp Bağ-Kur'a giriş yapanların, esnaf odalarına yaptırdıkları kayıtlara istinaden Bağ-Kur hizmeti verilmiyor. Ancak siz vergi mükellefi olduğunuzdan, zaten Bağ-Kur sigortalısı olmak zorundasınız.
Her ne kadar 10 yıllık mükellef olsanız da 2008 yılındaki 5510 sayılı Kanun'la ancak 01.10.2008 tarihinden sonraki hizmetleri alabileceksiniz.
01.10.2008 tarihinden sonra 4/a (SSK) kapsamında çalışmanız yoksa mecburen Bağ-Kur'lu olmanız gerekiyor. Bu nedenle prim borcu affından faydalanmanızı tavsiye ediyorum.

4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödemiyor. Bu nedenle geçen hafta işe gitmedim. Ne yapabilirim? 5...56172 Nolu SMS

İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.
Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer çalışmak istemiyorsanız, iş mahkemesinde hizmet tespit davası açarak sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum?

SSK işe başlama tarihim 01.07.1996. 244 gün SSK var. Bağ- Kur başlangıcım 24.07.2000 yılı. 4327 Bağ-Kur günüm bulunuyor. 08.03.2016'da sigortalı çalışmaya başladım. Askerliği 1997'de yaptım. 5...303874 Nolu SMS

01.07.1996 tarihli girişinize göre, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
SSK şartlarından emekli olabilmeniz için 08.03.2016 tarihinden sonra 1260 gün SSK'lı olarak çalışmanız gerekiyor. Bu durumda hem SSK emeklilik şartlarına tabi olur hem de prim gün sayınızı tamamlamış olursunuz. 2021 yılında 25 yıl şartınız da doluyor. Emekli olabilmeniz için bu şartların dışında 56 yaşınızın da tamamlanması gerekiyor.

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