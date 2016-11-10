Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün mü?
İş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkınız bulunmaktadır. Ancak işten ayrılacağınızı 8 hafta önce işverene bildirmeniz gerekir. İş Kanunu'na göre, haklı bir neden olmadan sözleşmenizi feshederseniz tazminat alamazsınız.
Sözleşmem Nisan 2017"de doluyor. Ancak firma yılbaşına kadar işten çıkmamı söylüyor. Yazılı tebligat yapılmadı. İşe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? 5...382487 Nolu SMS
Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı yoktur. İş sözleşmeniz süresinden önce haklı nedene dayandırılmadan sona erdirilmişse ya da erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.
Ölen eşim üzerinden SSK'dan maaş alıyorum. SSK emeklisi babam da vefat etti. 2 maaşı da alabilir miyim? 5...871469
2 maaşı birden alma imkanınız yok. Aynı kurumdan hem eşinden hem de anne veya babasından ölüm aylığına hak kazananlar, bunlardan birini tercih edebilmektedir. Buradaki tercih olayı maaşın yüksek olanı ile ilgilidir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...309140 Nolu SMS
İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 6 yıl borçlanma hakkınız olabilir.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek mümkün mü?
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