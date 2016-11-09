İşyerinin devri ücretli izni etkilemez

İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan etkilenir mi?
İşyerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarında bir değişiklik olmaz. Bir diğer ifade ile işverenin değişmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ortadan kaldırmayacağı gibi devreden işveren yanında yapılan çalışmaları da bu anlamda geçersiz kılmaz. Devreden ile devralan arasında bu yükümlülüğün ortadan kaldırılacağına dair bir anlaşma yapılsa bile bu geçerli olmaz.
Doğum tarihim 01.05.1971, 4/a giriş 11.09.1992, toplam 1836 gün, 4/b giriş 17.08.2005, toplam gün 2480 gündür. Sigorta girişim askerden sonra ve 15 aydır. Emeklilik konusunda bilgi verirseniz sevinirim. 5...791989 Nolu SMS
4/b emeklilik tarihinizi verebilmemiz için 11.09.1992 ile 01.06.2002 tarihi arasındaki sigortalı sürenizi bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle 4/b ile ilgili emeklilik hesaplamanızı sizi yanıltmamak adına veremiyorum. Ama şu kesin 4/a'dan daha önce emekli olursunuz. Çünkü Bağ- Kur'dan tam emeklilik için 9000 prim gün ödemiş olmak gerekli. Son 3.5 yıl yani 1260 gün 4/a kapsamında bir işte çalışmanız şartı ile SSK'dan 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp bir yaş kazabilmeniz için en az 15 ay, 17 günlük askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir. Ancak siz 15 ay askerlik yaptığınızdan bu süre yaş çekmeye yetmiyor. Bu nedenle borçlanma yapmanıza gerek yok. Bu durumda 53 yaşınızın dolacağı 01 Mayıs 2024 tarihine kadar bu şartları yerine getirip 4/a kapsamında emekli olabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
4 Mart 1959 doğumluyum. 1985 sigorta girişliyim. 3400 günüm var. 5...751072 Nolu SMS 200 gün daha prim ödeyip 3600 günü tamamlayarak 59 yaşınızın dolacağı 04 Mart 2018 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplamda en az 5225 prim günü tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz 24 Mayıs 1985 tarihinden önce ise ve askerden sonra ise borçlanıp 5150 günle de emekli olma durumunuz söz konusu olabilir.
İşyerinin devri ücretli izni etkilemez
İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan etkilenir mi?
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- ALİ ŞERBETÇİ
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