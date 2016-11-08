3600 günle emeklilik mümkün
İşe girişinize göre 3600 prim gün sayısı ile emekli olma imkanınız var. Çünkü işe girişiniz 09.09.1999 tarihinden önce. İşe başlangıcı bu tarihten önce olanların 3600 prim günle emekli olma imkanı var. Ancak 3600 gün devreye girdiğinde emeklilik yaşı uzar. Bunu açmak gerekirse, 01.10.1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise sadece 5 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek, 56 yaş ve 5825 prim gün şartına tabi olup emeklilik yaşınızı bir yıl öne çekebilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 5825 prim gün şartını tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 26.02.2031 tarihi olacaktır. 3600 günden kısmi emekli olabilmeniz için en az 3.5 yıl 4/a (SSK) kapsamında çalışarak 60 yaşınızın dolacağı 2035 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
Hangi hallerde işçiye ücretten kesme cezası verilir? Yasal haklarımız neler? Konu hakkında bilgi verirseniz hakkımızı savunacağız. 5...347522 Nolu SMS
İşveren, yönetim hakkının bir sonucu olarak iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya işyeri iç yönetmeliği ile düzenlenmiş disiplin cezaları verebilir. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler; bir ayda 2 gündelikten veya parça başına, yahut yapılan iş miktarına göre, verilen ücretlerde işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- 3600 günle emeklilik mümkün
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