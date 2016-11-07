İşe iadede aranan şartlar
İşe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır. Önce bu koşulları belirtelim. İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması, kıdeminin bulunması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşe iade davası açmak isteyen işçinin işten çıkarıldığı an ile kendisine tebliğ edildiği tarih farklı olduğu takdirde feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir. Bir aylık sürenin kaçırılmış olması durumunda fesih kabul edilmiş/icazet gösterilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Siz de eğer saydığımız bu şartlara sahipseniz işe iade davası açabilirsiniz.
Mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz, üzerinden 2-3 ay geçiyor. Mesaiye kalmayınca da işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Ayrıca hep bir maaşımız içeride kalıyor. Bordroya da yansımıyor. Ne yapmamız gerekiyor? 5...184588 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre işveren işçinin ücretini kanun ve ya sözleşme hükümlerine göre hesaplayıp ödemiyorsa ve ya ücret ödemelerinde sürekli gecikme oluyorsa işçi iş sözleşmesini fesh ederek tazminatını talep edebilir. Bu nedenle işverene yazılı olarak fesih bildirimi göndererek iş sözleşmenizi fesh edeceksiniz. Ödemez ise iş mahkemesine dava açacaksınız.
İki yıldır bir fabrikada çalışıyorum. Aylığımın asgari ücretten fazlası zarfla elden veriliyor. Bu bana iş akdi fesh hakkı verir mi? 5...640750 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir. İspatlayamazsanız tazminat alamazsınız. Maaşınızın düşük gösterilmesinin size en büyük zararı, ilerideki emekli maaşınızın düşük olacak olmasıdır. Bağlanacak aylığı adınıza yatan sigorta primlerinin miktarı belirlemektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
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- İşe iadede aranan şartlar
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