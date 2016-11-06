Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi?
İş kanununa göre işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Bu nedenle işçinin mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir. Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı olarak olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış iseniz bir saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa iki saat tutarında kesinti yapabilir. Ancak bir saatlik gecikme yapan çalışandan iki saatlik kesinti yapılamaz.
Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek. Patron işçilerin maaşlarını geri çekip asgari ücret yaptım diyebilir mi? 5Ö213162 Nolu SMS:
İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir. İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Bağ-Kur sigortalısıyım. Bağ-Kur emekliliği bayağı zor, 25 yıl ödemek gerekiyor. Bu nedenle SSK'ya geçmeyi düşünüyorum. Fakat şirket ortaklığımı bırakamıyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Ne yapabilirim? 5Ö430583 Nolu SMS:
Sayın Okurum, şirket ortaklığınız devam ederken SSK 'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmamakta. SSK'lı olarak çalışırsanız 4/a hizmetiniz geçerli olur, Bağ- Kur sigortalılığınız durur. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz. Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? 5Ö722743 Nolu SMS:
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin 03 Kasım 2016, Perşembe 4 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Hiç yılık izin kullanmadım. Ne yapabilirim? M.Y. 1 ile 5 yıl arasında olanlara...
- 3600 prim günle kimler emekli olabilirler? 02 Kasım 2016, Çarşamba İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada beş iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600...
- Sözleşmede yasaya aykırı hüküm olmaz 01 Kasım 2016, Salı İşe girerken imzaladığım sözleşmede, 'normal çalışma zamanlarından sonra yapılan fazla çalışmalardan dolayı ayrıca...
- Emeklinin ihbar tazminatı hakkı 29 Ekim 2016, Cumartesi Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi....
- Gerçek maaşın gizlenmesi zararlı 27 Ekim 2016, Perşembe Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum. Aslında aylığım asgari ücretten yüksek fakat resmiyette asgari ücretten gösteriliyor....
- Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin
- 3600 prim günle kimler emekli olabilirler?
- Sözleşmede yasaya aykırı hüküm olmaz
- Emeklinin ihbar tazminatı hakkı
- Gerçek maaşın gizlenmesi zararlı
- Geçmişe dönük hizmet kazanılır
- İş sağlığı eğitimi zorunlu
- Prim affından yararlanın
- İşten ayrılacağınızı önceden bildirin
- 1 günlük girişin önemi büyük