Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin
1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün, 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün, 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir. İşveren yıl içerisinde yıllık izin kullandırmak zorundadır. Sizin her yıl için ayrı ayrı 14 gün izin kullanmanız gerekir. İşveren yıllık izin kullandırmıyorsa ALO 170'e şikayette bulunabilirsiniz.
İş Kanunu'na göre zamanaşımı kaç yıl içinde dolar? 5...763543
İş Kanunu'na göre ücretlerde zamanaşımı 5 yıl, tazminatlarda ise 10 yıldır. Ücretlerdeki zaman aşımı ücreti hak ettiğiniz tarihten itibaren başlamaktadır. Tazminatlarda ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar. Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye İş Kanunu'na göre 20 gün izin verilir. İş Kanunu'na göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir. İhbar tazminatı iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenecek bir tazminattır. Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunlarında ödenmesi gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? 5...262754 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.
01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? 5...339349 Nolu SMS
1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidirler. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu üç şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Yıllık izin vermeyen işvereni şikayet edin
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