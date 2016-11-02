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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba

3600 prim günle kimler emekli olabilirler?

İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada beş iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? 5...877309 Nolu SMS
15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanlar yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta ödemiş olmaları şartıyla emekli olabilmektedirler. Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir. Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan yukarıda saydığım şartlara tabisiniz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki; 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi yine 15 yıl ve 3600 prim günü ödeyip kendi isteğiyle istifa ederek işten ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyorlar. Bunu da hatırlatmak istedim.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.03.1964 doğumluyum, Temmuz 1986'da işe başladım, 2780 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...816483 Nolu SMS
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şarlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

4 Mart 1959 doğumluyum. 1985 sigorta girişliyim. 3400 günüm var. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? 5...751072 Nolu SMS
200 gün daha prim ödeyip 3600 günü tamamlayarak 59 yaşınızın dolacağı 04 Mart 2018 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplamda en az 5225 prim günü tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz 24 Mayıs 1985 tarihinden önce ise ve askerden sonra ise borçlanıp 5150 günle de emekli olma durumunuz söz konusu olabilir.
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