Sözleşmede yasaya aykırı hüküm olmaz
Yargıtay kararlarına göre, işçinin ücreti asgari ücretin üzerindeyse ve aylık maktu ücret ödeniyor ise yıllık en fazla 270 saatlik fazla çalışma ücreti de ücrete dahil edilerek sözleşmeye böyle bir hüküm konulmasında yasaya aykırı bir durum yoktur. Ancak ücret düşük bir ücret ise ve işyerinde çok fazla mesai yapılıyorsa böyle bir madde sözleşmeye konulamaz. Konulsa bile işçiye fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. İşçi, İş Kanunu'nda belirtilen haklı bir sebepten dolayı iş sözleşmesini fesh ederse tazminata hak kazanır. İş sözleşmesine bunun aksine bir düzenleme konulamaz. Konulsa bile bu hükmün bir geçerliliği olmaz. Çünkü kanuna aykırı sözleşme hükümleri muteber değildir.
1969 doğumluyum. Bağ-Kur başlangıcım 1986. Primimde hiç boşluk vermedim. Ne zaman emekli olurum? 5...372573 Nolu SMS
Bağ-Kur girişiniz 1986 yılı olmaz. Çünkü o tarihte 17 yaşındasınız. Bağ- Kur mevzuatında 04.05.1979 tarihinden sonra 18 yaşından önceki hizmetler geçerli değildir. Bu nedenle başlangıcınız 18 yaşınızı tamamladığınız 1987'den başlamalıdır. Bu nedenle Bağ-Kur kapsamında 9000 prim gün ve 50 yaşa tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, 50 yaşınızın tamamlanacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2019 yılında emekli olursunuz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
10.04.1965 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1995 tarım Bağ-Kur , 01.03.2011'den sonra da esnaf Bağ-Kur'undan devam etmekteyim. Acaba ben ne zaman emekli olabilirim? 5...041658 Nolu SMS
Tarım ya da esnaf Bağ-Kur emekliliğinde farklılık yok. Tarım başlangıçtan itibaren devam ettiğiniz varsayıldığında 9000 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 13 aylık askerlik borçlanıp hem 54 yaşa tabi olur hem de işe girişinizi bir yıl, bir ay daha öne çekebilirsiniz. Bu durumda prim günü tamamlayıp 54 yaşınızın dolacağı 01.04.2019 tarihinde emekli olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Sözleşmede yasaya aykırı hüküm olmaz
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