Emeklinin ihbar tazminatı hakkı
İhbar tazminatı İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde, fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işverenenizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.
Genel Sağlık Sigortası ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...505728 Nolu SMS
Herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi mükellefisiniz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler, sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primler emeklilikte geçerli değildir. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenler ödedikleri sağlık primi ile emekli olamazlar.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Eşim 1961 doğumlu, Nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? 5...831255 Nolu SMS
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış ancak 19 yıl şartı Nisan 2020 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceği tarih Nisan 2020 olacaktır. Eğer eşiniz askerlik yaptıysa borçlanma yaparak, girişini geriye çekebilir ve borçlanma süresi kadar daha erken emekli de olabilir.
1956 doğumluyum. 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim, 2009 yılına kadar 13 yıl, 10 ay, hizmet sürem var, yaş haddinden ne zaman emekli olurum? 5...117727 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olmak ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir. 58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak gününüz eksik. 13 yıl, 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlamanız gerekir. 5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Emeklinin ihbar tazminatı hakkı
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